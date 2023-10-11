Özgür Özel’den dikkat çeken ittifak mesajı!

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İyi Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin “CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, adım adım 4-5 Kasım’daki 38. Olağan Kurultayı’na gidiyor.

Ağustos ayında başlayan il kongrelerinde şu ana kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 67 il başkanı seçildi. İstanbul İl Kongresi’nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, genel merkezcilerin adayı Cemal Canpolat’a karşı seçimi kazandı.

CHP Grup Başkanı ve Özgür Özel, 4-5 Kasım’daki kurultay öncesi önemli açıklamalarda bulundu. T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Özel, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararını değerlendirdi.

“CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir” diyen Özel “Bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar” ifadelerini kullandı.

Özel, “Genel Başkan seçilmeniz durumunda İyi Parti’nin bu kararını yeniden gözden geçirmesi için bir girişiminiz olur mu?” sorusunu, “Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP’nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev” sözleriyle yanıtladı.

Millet İttifakı içerisinde geçmişte yaşananlarının ittifak potansiyelini zayıflattığını kaydeden Özel, Kürt seçmenin de Zafer Partisi ile yapılan protokolden dolayı tepkili olduğunu belirterek, “Biz, Ümit Özdağ’ı İçişleri Bakanı yapmak için mi Kemal Bey’e oy verdik diye tepki gösteriyorlar” dedi.

Özel, “Millet İttifakı’na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti’ye, MHP’ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez” ifadesini de kullandı.