Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özgür Özel’den dikkat çeken ittifak mesajı!

Özgür Özel’den dikkat çeken ittifak mesajı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
11 Ekim 2023 - 10:05

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İyi Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin “CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, adım adım 4-5 Kasım’daki 38. Olağan Kurultayı’na gidiyor.

Ağustos ayında başlayan il kongrelerinde şu ana kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 67 il başkanı seçildi. İstanbul İl Kongresi’nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, genel merkezcilerin adayı Cemal Canpolat’a karşı seçimi kazandı.

CHP Grup Başkanı ve Özgür Özel, 4-5 Kasım’daki kurultay öncesi önemli açıklamalarda bulundu. T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Özel, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararını değerlendirdi.

“CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir” diyen Özel “Bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar” ifadelerini kullandı.

Özel, “Genel Başkan seçilmeniz durumunda İyi Parti’nin bu kararını yeniden gözden geçirmesi için bir girişiminiz olur mu?” sorusunu, “Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP’nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev” sözleriyle yanıtladı.

Millet İttifakı içerisinde geçmişte yaşananlarının ittifak potansiyelini zayıflattığını kaydeden Özel, Kürt seçmenin de Zafer Partisi ile yapılan protokolden dolayı tepkili olduğunu belirterek, “Biz, Ümit Özdağ’ı İçişleri Bakanı yapmak için mi Kemal Bey’e oy verdik diye tepki gösteriyorlar” dedi.

Özel, “Millet İttifakı’na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti’ye, MHP’ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez” ifadesini de kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanju Özcan’dan sert sözler!Tanju Özcan’dan sert sözler!
İYİ Partili isimden Akşener’le ilgili olay iddia! ‘Tayyip Beyle paylaşmış olabilir…’İYİ Partili isimden Akşener’le ilgili olay iddia! ‘Tayyip Beyle paylaşmış olabilir…’
‘Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulmamız lazım’ kulisi! ‘CHP’li üst düzey isim…’‘Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulmamız lazım’ kulisi! ‘CHP’li üst düzey isim…’
TBMM Genel Kurulu’nda ‘yer’ kavgasıTBMM Genel Kurulu’nda ‘yer’ kavgası
Olay yaratacak sözler! Özgür Özel rakibini mutfak videoları üstünden yerden yere vurduOlay yaratacak sözler! Özgür Özel rakibini mutfak videoları üstünden yerden yere vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Samsunspor’un yeni teknik adamı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maduro, İsrail’i “soykırım” yapmakla suçladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den dikkat çeken ittifak mesajı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa İstanbul’dan yatırımcıları korumak için yeni adım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis, İsrail-Filistin konusunda tek yürek oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FIFA’dan Süper Lig ekibine transfer yasağı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray yönetiminde sürpriz istifa
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY ve Pegasus, İsrail seferlerini durdurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladıEkim 11, 2023-9:51 am
Balık fiyatlarına 5 günde büyük zam!Ekim 11, 2023-9:43 am
Fındık fiyatları uçuşa geçti!Ekim 11, 2023-9:29 am
Çok sayıda il için ‘saatli’ uyarı: Kuvvetli olacak! İşte il il 11 Ekim hava durumu…Ekim 11, 2023-9:27 am
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ekim 10, 2023-10:31 am
SGK’da açık rekoruEkim 10, 2023-9:54 am
Dolarda günün ilk rakamları nasıl?Ekim 10, 2023-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !