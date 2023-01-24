Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği yıl belli oldu!

Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği yıl belli oldu!
3 views
24 Ocak 2023 - 13:47
Yıllardır pek çok ülkede kullanımda olan Starlink uyduları çok daha hızlı internet sunmasıyla dikkat çekiyor.

Starlink Türkiye’de aktif olarak kullanılmıyor. ABD ve Avrupa’nın pek çok bölümünde kullanıma açılan Starlink’in Türkiye’ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Türkiye’deki kullanımının 2023 yılında olacağı söylense de şirket ‘hizmet haritasını‘ güncelledi.

TÜRKIYE’DE 2024 YILINDA KULLANIMA AÇILACAK

Cumhuriyet’in haberine göre yeni güncelleme sonrası Türkiye’nin de eklendiği görülen haritada Starlink’in 2024 yılında hizmete gireceği görülüyor.

Starlink şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerde hizmet veriyor.

Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaş sonrasındaki dönemde Ukrayna’ya destek vermek amacıyla yüksek oranda Starlink uydusu kullanıma açılmıştı.

Türkiye’de ne kadar TL’ye hizmet vereceği bilinmese de fiyatlar pek çok ülkede 499 dolar civarında seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyorÖzlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor
Goldman’a göre 2023 emtiaların yılı olacakGoldman’a göre 2023 emtiaların yılı olacak
Son dakika… Finlandiya’dan flaş NATO açıklamasıSon dakika… Finlandiya’dan flaş NATO açıklaması
Koronavirüsü bilmişti… Bill Gates’ten flaş uyarı! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlikeKoronavirüsü bilmişti… Bill Gates’ten flaş uyarı! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike
Paris Moda Haftası’nda inanılmaz anlar: Ünlü şarkıcıyı o halde görenler şaşkına çevirdiParis Moda Haftası’nda inanılmaz anlar: Ünlü şarkıcıyı o halde görenler şaşkına çevirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
20’leriminin sonundayım…O şimdi Türkiye’nin en ünlü isimlerinden!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz’dan haber var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını Son Fragmanı ile İzleyicilerini Çıldırttı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği yıl belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASTRAL SEYAHAT TEHLİKELİ Mİ ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ford 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümraniye’nin hocası canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Fırat ‘49’ filminin şifrelerini yazdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’na bir zam daha! Yeni sözleşme ve çıkış maddesi…
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklamasıOcak 23, 2023-2:12 pm
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro’luk teklifOcak 23, 2023-10:46 am
Al Nassr’da Talisca atıyor, Ronaldo ‘şimdilik’ bakıyor!Ocak 23, 2023-10:41 am
Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı…Ocak 23, 2023-10:36 am
Tüketici güven endeksi yükseldiOcak 23, 2023-10:24 am
Ordu’da MHP’li İlçe Başkanı Emilli istifasını zehir zemberek sözlerle duyurdu: ‘Bizi eziyorlar’Ocak 19, 2023-4:22 pm
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !