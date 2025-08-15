Songül Karlı Ekranlara Dönüyor! Yeni Hali Çok Konuşulacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Star TV’de yayınlanan “Sana Değer” programıyla televizyon ekranlarında büyük ses getiren Karlı, sezon arası boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Sosyal medyada da paylaşımlarına ara veren ünlü isim, bu süreçte estetik operasyon iddialarıyla gündeme geldi.

Daha önce üç kez meme küçültme operasyonu geçirdiğini açıklayan Karlı hakkında, dördüncü operasyonu da yaptırdığı öne sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin net bir açıklama gelmedi. Ünlü sunucu, geçmişte yaptığı bir açıklamada, “Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum” diyerek estetik söylentilerine esprili bir yanıt vermişti. Göğüs operasyonu hakkındaki sözleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

SEZON ARASI SESSİZLİĞİNİ TANITIMLA BOZDU

Sezon boyunca hem programdaki enerjisi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Songül Karlı, yaz aylarında adeta sessizliğe büründü. Hayranlarını merakta bırakan ünlü sunucu, “Sana Değer” programının 2. sezon tanıtımı ile yeniden gündeme geldi. Star TV’nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sana Değer, 2. sezonuyla 18 Ağustos Pazartesi Star’da” notu dikkat çekti.

Tanıtımda yer alan yeni görüntüsü, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Hayranları, Karlı’nın estetik operasyon geçirip geçirmediğini tartışmaya başladı. Ancak ünlü ismin bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmaması, merakı daha da artırdı.

ESTETİK İDDİALARI VE MERAK KONUSU DEĞİŞİMİ

Daha önce katıldığı bir programda “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. Dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle gündem olan Songül Karlı, her açıklamasıyla olduğu gibi bu ifadeleriyle de çok konuşulmuştu.

Yeni sezon öncesi yayınlanan tanıtım, Karlı’nın imajında bazı değişiklikler olduğuna işaret etti. Saç rengini ve tarzını koruyan ünlü sunucunun yüz hatlarındaki farklılıklar ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.