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Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı

Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı
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03 Şubat 2022 - 14:55

Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı

Gerçek enflasyon rakamlarından uzak açıklamalarıyla tepkilerin odağındaki kurum TÜİK yine enflasyonu yarı yarıya az gösterdi.

Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda 48,69’a yükseldi. Böylelikle aralıkta enflasyonda yıllık yüzde 38,06’yla gelen 19 yıllık zirve yenilenmiş oldu.

Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53’e çıktı

Gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 55,61’e çıktı

Ocakta yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

 

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık en fazla artış tütün ve alkollü içeceklerde

Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

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