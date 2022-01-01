Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı
NATO ülkeleri, Ukrayna’ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti
NATO ve Batı ülkeleri, Rusya’ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı.
Son dakika haberi: NATO ülkeleri, Ukrayna’ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti
AB’nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.
– ABD
ABD, Ukrayna’ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD’nin son 1 yılda Ukrayna’ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.
– İngiltere
Ukrayna’ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.