Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı

Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı
5 views
28 Şubat 2022 - 15:22

Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı

Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı

NATO ülkeleri, Ukrayna’ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya’ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı.

Son dakika haberi: NATO ülkeleri, Ukrayna’ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti

AB’nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.

– ABD

ABD, Ukrayna’ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD’nin son 1 yılda Ukrayna’ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.

– İngiltere

Ukrayna’ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Ukrayna krizi haldeki fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüşRusya Ukrayna krizi haldeki fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüş
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..
Piyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdıPiyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdı
Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya borsasında bugün hisse işlemi olmayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Ukrayna krizi haldeki fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Piyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’daki Rus saldırılarında can kaybı 352’ye yükseldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladıŞubat 28, 2022-3:22 pm
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı..Şubat 28, 2022-3:17 pm
Piyasalarda Rusya Ukrayna depremi! Altın fiyatları sert dalgalandı! Petrol ve doğal gaz tırmanışa geçti: Putin yine ortalığı karıştırdıŞubat 28, 2022-3:12 pm
Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!Şubat 28, 2022-3:03 pm
Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”Şubat 28, 2022-2:52 pm
Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı! Rusya’ya gözdağı verdi…Şubat 28, 2022-2:32 pm
Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’Şubat 28, 2022-1:55 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !