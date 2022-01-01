Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD’nin son 1 yılda Ukrayna’ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.

– İngiltere

Ukrayna’ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.