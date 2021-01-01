Altun’dan o iddiaya yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır

Son dakika: Altun’dan o iddiaya yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.’ açıklamasında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde Haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz.”