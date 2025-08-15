Solskjaer’den Net Mesaj: “Maçlara Böyle Başlarsak Kazanamayız”

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i sahasında 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, toplamda 7-3’lük skorla tur atladı ve play-off turunda İsviçre ekibi Laussane ile eşleşti.

Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmaya beklenmedik bir şekilde tutuk başlayan Beşiktaş, rakibin erken golüyle geriye düştü. İrlanda temsilcisi etkili ortalarla pozisyon bulmaya devam ederken, siyah-beyazlılar oyuna ortak olmayı başardı. İkinci yarıda toparlanan Beşiktaş, bulduğu iki güzel golle galibiyeti aldı.

Solskjaer’den Uyarı: “Gelişmemiz Lazım”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk yarıdaki düşük tempo ve konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Norveçli teknik adam, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz fırsat bulunca işleri zorlaştıran bir takım. Bu hafta da erken gol buldular. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz. Gelişmemiz lazım” dedi.

“Daha Hızlı ve Agresif Olmalıyız”

Devre arasında oyuncularına daha hızlı ve kaliteli oynamaları gerektiğini söylediğini belirten Solskjaer, “Daha agresif pres yapmamız gerektiğini anlattım. Oyuncularım ikinci yarıda iyi cevap verdi, iki güzel gol bulduk ve turu geçtik” şeklinde konuştu.

Mustafa Erhan’ın Sakatlığı Nüksetti

Maçta süre alan Mustafa Erhan’ın sakatlığıyla ilgili bilgi veren tecrübeli teknik adam, “Aynı yerden sakatlandı. Amacımız onu 25 dakika oynatarak önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat tekrar aynı yerden sakatlandı. Hırslı bir oyuncu ama talihsizlik yaşadı” ifadelerini kullandı.