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Sinem Kobal hakkında bomba iddia! “O projeyi kabul etti”

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! “O projeyi kabul etti”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 10:34
Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren Sinem Kobal hakkında flaş iddia… Sinem Kobal’ın Selena dizisiyle sahneye döneceği gündemde.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 1

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ve Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 2

Gelen teklifleri değerlendiren Kobal hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 3

2006 ile 2009 yılları arasında atv’de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’a ilginç bir teklif geldi.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 4

Youtube’a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen Selena dizisinin, müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkların başladığı ve Sinem Kobal’ın müzikalde başrolü oynaması gündemde olduğu iddia edildi.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 5

Sinem Kobal, Gökhan Keser, CansuDemirci, Zuhal Topal gibi isimlerin yer aldığı dizinin fanlarını bu iddia heyecanlandırdı.

Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 6
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 7
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 8
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 9
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 10
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 11
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 12
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 13
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 14
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 15
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! "O projeyi kabul etti" - Sayfa 16
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