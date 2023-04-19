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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler

Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler
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19 Nisan 2023 - 15:52

Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin düğünü 5 Mayıs’ta Marakeş’te gerçekleşecek. Düğünün detayları ve davetli listesi de ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 1

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo) Marakeş’te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 2

Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs’taki düğünleri için 2 Mayıs’ta Marakeş’te olacaklar.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 3

Şeyma Subaşı’nın düğün detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 4

Cankurt’un iddialarına göre; düğünün başlangıcı, 5 Mayıs’ta saat 17.00’de kokteylle olacak. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00 kadar sürecek bir parti yapılacak.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 5

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 6

23.30’da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 7

Daha önce Şeyma Subaşı’nın, düğüne sadece 15 kişi davet ettiğini yazan Cankurt davetli listesini de ortaya çıkardı.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 8

Subaşı’nın davetli listesinde Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas, Nastassia Jacober ve Zoheer Majhadi var.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 9

Meedo ise Şeyma’nın 15 kişilik davetine karşılık düğüne tam 235 kişi davet etmiş.

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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 10
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 11
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 12
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 13
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 14
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 15
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 16
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 17
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Şeyma Subaşı’nın düğüne katılacak isimler belli oldu! Listede kimler var kimler - Sayfa 18

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