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Şeyma Subaşı ve Meedo boşanmalarını Paris’te kutladı

Şeyma Subaşı ve Meedo boşanmalarını Paris’te kutladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 16:52

4 aylık evlilikleri tek celsede biten Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmanın ardından soluğu Paris’te aldı. Paris Moda Haftası’nı takip eden eski eşler, sosyal medyada partilerde çekilen karelerini paylaştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 3 yıldır Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkileri devam eden Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi.

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ŞEYMA ALSALOUSSİ 5 AYDA GİTTİ..

Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuş ve sade beyaz bir gelinlik tercih etmişti. Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı’nın ilk işi soyadını değiştirmek olmuştu. Instagram’da 3 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını “Şeyma Alsaloussi” olarak güncellemişti.

Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, avukatları aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı, 29 Eylül’de Beykoz Adliyesi’ndeki duruşmada boşandı.

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Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı’nın, iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Subaşı ve Ateş boşanmanın ardından birlikte Paris tatiline çıktı. İkilinin Paris tatilinden kareler sosyal medyaya da düştü. Şeyma Subaşı, iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddialarını şu sözlerle yalanlamıştı:

”BURAK ATEŞ ARKADAŞIM…”

“Burak Ateş canım arkadaşım. Düğünüme de gelmişti. Şimdi de tatile çıkıyorum ve Paris’te onunla bir arada olacağız.”

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Mohammed Alsaloussi de ayrılığın ardından Paris Moda Haftası’nı izlemek için Fransa’ya gitti. Alsaloussi de Subaşı gibi katıldığı partilerden eğlenceli kareleri Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

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