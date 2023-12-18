Asgari ücrette ikinci randevu bugün! İşte olası senaryolar…

Asgari ücrete yapılacak zam için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplanacak. Bu yıl tek asgari ücret belirlenecek olması beklentileri yükseltti. Artış oranının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalar kapsamında enflasyonun üzerinde artış formülleri gündeme oturdu.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.
BUGÜN 2. TOPLANTI YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplanacak. Bugün ikinci randevuda Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçinme endekslerinin ele alınması planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ilk toplantısında “Asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız” demişti.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır” açıklamasında bulunmuştu.
HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.