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Serhat Akın’ın vurulmasıyla ilgili gerçek! “Tetikçiyi bulduk”

Serhat Akın’ın vurulmasıyla ilgili gerçek! “Tetikçiyi bulduk”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:22
Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğramıştı. Son dönemde yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Akın, zaman zaman Ali Koç’a olan muhalif tavırlarıyla sık sık tehdit aldığı iddia edildi. İşte detaylar…

Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 1

Dün gece Fenerbahçe – Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğrayarak bu durumu kişisel sosyal medya hesabından “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” sözleriyle paylaşmıştı.

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Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 2

”TETİKÇİYİ BULDUK”

Saldırganlarla ilgili soruşturma sürerken konuyla ilgili gazeteci Aydın Cingöz’den önemli bir iddia geldi. Cingöz, “tetikçiyi bulduk” şeklinde Serhat Akın’a haber gönderildiğini söyledi.

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Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 3

”PARALI KÖPEKLER”

Aydın Cingöz, “Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında ‘Paralı köpekler‘ ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın’a yönelik tehditler başlıyor” diyerek Akın’ın yaşadığı süreci anlattı.

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Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 4

”SERHAT AKIN’A SÖYLEYİN”

Cingöz açıklamalarını “Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor.

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Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 5

Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, ‘Serhat Akın’a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!’ diye haber gönderiyor” şeklinde noktaladı.

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Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şok gerçek! "Tetikçiyi bulduk" - Sayfa 6
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