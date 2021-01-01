Seren Serengil: Bu bir skandal, midemi almışlar
Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, cuma günü ameliyat masasına yattı. İlk mide küçültme operasyonundaki hatalar nedeniyle ölümden döndüğünü söyleyen Serengil, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.
Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı: “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım.”