Serdar Dediklerimi yapmadı

SERDAR ORTAÇ, CHLOE’NİN EVİNE HACİZ GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Serdar Ortaç, 2019’da boşandığı ve nafaka sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan’ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı.