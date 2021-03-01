Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Serdar Dediklerimi yapmadı

Serdar Dediklerimi yapmadı
3 views
08 Aralık 2021 - 14:40

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu!

 

İki yıl aranın ardından tekrar İstanbul’a gelen Chloe Loughnan, yaptığı video paylaşımla adından söz ettirdi. Instagram’dan iç çamaşırsız kombinli halini paylaşan güzel modele kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 1

Chloe Loughnan 2014 yılında kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenmiş ve beş yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 2

Son olarak İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 3

İÇ ÇAMAŞIRSIZ KOMBİNİ ÇOK KONUŞULUR

İki yıl sonra tekrar İstanbul’a gelen 29 yaşındaki model, iç çamaşırsız kombiniyle ağızları açık bıraktı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 4

Chloe Loughnan’ın video paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 5

SERDAR ORTAÇ, CHLOE’NİN EVİNE HACİZ GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Serdar Ortaç, 2019’da boşandığı ve nafaka sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan’ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 6

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Serdar Ortaç’ın borçları silinmiş’ diyorlar.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 7

Kim kimin borcunu siliyor bu devirde?

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 8

45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 9

Eşek gibi çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 10

İşte Chloe Loughnan’ın paylaştığı o video:

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 11

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu! - Sayfa 15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilan Çiçek Deniz’den üzücü haber!Dilan Çiçek Deniz’den üzücü haber!
A Takımı Günay’da Sahne AlacakA Takımı Günay’da Sahne Alacak
Dizi setinde Corona virüs şoku!Dizi setinde Corona virüs şoku!
Lüks hayata devam…Lüks hayata devam…
TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinlediTBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Biz size geliyoruz…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Edepsiz El Kol Hareketi Yapıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de Kazanıyor Almanya’da yatırım yapıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Çiçek Deniz’den üzücü haber!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
A Takımı Günay’da Sahne Alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dizi setinde Corona virüs şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Dediklerimi yapmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lüks hayata devam…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca kişi yeni oranları bekliyor
SON DAKİKA HABERLERİ
“Biz size geliyoruz…”Aralık 8, 2021-5:08 pm
A Takımı Günay’da Sahne AlacakAralık 8, 2021-3:12 pm
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu UnutmadıAralık 7, 2021-5:04 pm
Mersin Valiliği: CHP Mitingine Yaklaşık 21 Bin 500 Kişi KatıldıAralık 6, 2021-5:05 pm
AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa EdecekAralık 6, 2021-4:31 pm
Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!Aralık 6, 2021-4:26 pm
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !