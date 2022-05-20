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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu…

Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu…
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20 Mayıs 2022 - 15:31

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisindeki performansıyla öne çıkan Selin Yeninci iki ödül aldı. Ödül töreninden paylaşım yapan Yeninci’nin mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü.

Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 1

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 2

Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Face to Face’ ödüllerinde ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu’ ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel’de düzenlenen ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’nde aldı.

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 3

2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak ‘2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu.

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 4

Selin Yeninci ödül törenine katıldığı mavi elbisesi takipçilerini ikiye böldü.

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 5

Bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncunun elbisesini beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de vardı.

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 6

İşte o kareler…

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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 7
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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 8
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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 9
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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 10
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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 11
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Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu… - Sayfa 12

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