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Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
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20 Mayıs 2022 - 14:48

Yılın en gösterişli film galalarından biri dün gece İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Bundan 36 yıl önce Tom Cruise’un kariyeri için önemli bir köşe taşı olarak sinema tarihine geçen Top Gun filminin devamı niteliğindeki Top Gun: Maverick’ın yıldızları 75’inci Cannes Film Festivali’nden sonra Londra’da boy gösterdi.

FİLMİN YILDIZLARINDAN ROL ÇALDI
Galaya Top Gun: Maverick’in oyuncuları tam kadro katıldı. Fakat o gece onlardan “rol çalan” bir başkası oldu: İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyelerinden biri olan Cambridge Düşesi Kate Middleton.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

BU KEZ ‘SIKICI’ DEĞİL
Geçen eylül ayında James Bond serisinin yeni halkasının galasına da giydiği pırıltılı elbiseyle damga vuran Middleton yine giyim tercihiyle gecenin yıldızı oldu. Genel olarak kraliyet görevlerinde “sıkıcı” giyinmekle eleştirilen Middleton bu kez ise tıpkı bir Hollywood yıldızı gibi giyinerek moda eleştirmenlerinden de moda eleştirmenlerinden de tam not aldı.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

YILDIZLARI ELMASLARLA SÜSLÜ
Middleton, gala gecesi için omuz kısmı beyaz, geri kalanı siyah, bedenini saran bir gece elbisesi giydi. Kate Middleton’ı gecenin yıldızı haline getiren bu elbise Roland Mouret tasarımı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Düşes, gelinliğini de seçtiği Alexander McQueen tasarımı 2 bin 300 sterlin değerinde bir el çantası taşıdı. Middleton görünümünü Robinson Pelham imzalı 10 bin 500 sterlin değerindeki yıldız şeklinde elmas küpeler ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

AYAKKABILAR, FİLMİN RUHUNA UYGUN
Prens William ise bu tür gecelerde sık sık giydiği kadife ceketiyle kırmızı halıya çıktı. Onun kıyafetinin en ilgi çeken yanı ise ayakkabılarının üzerinde yer alan süsleme oldu. William, Top Gun: Maverick filminin “ruhuna uygun” bir şekilde üzerine uçak görüntüsü işlenmiş bir çift ayakkabı giydi.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

CRUISE, EV SAHİBİ GİBİ DAVRANDI
Kate Middleton ve Prens William, galada önce görevliler tarafından karşılandı. Daha sonra ise ev sahipliği görevini filmin yıldızı Tom Cruise üstlendi. Kırmızı halıdan geçip filmin gösterileceği salona giden yolda merdivenleri çıkarken Kate Middleton’ın elinden tutarak ona yardımcı oldu.

Kate ile William, filmin bütün ekibiyle tanıştı ve onlarla bir süre sohbet etti. Top Gun: Maverick’in oyuncuları, Kate ve William, diğer bütün konuklar ile birlikte salona geçip filmi izledi.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

TOM CRUISE’UN JESTİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
Tom Cruise’un, merdivenlerden çıkarken Kate Middleton’ın elini tutması birçok kişi tarafından kibar bir jest olarak nitelendirilse de bazıları da bu durumu eleştirdi. Sosyal medya platformlarında bazı kişiler, Cruise’un Düşes’in elini tutmasının uygunsuz olduğunu savundu. Bu kişiler “Kate, ülkemizin gelecekteki kraliçesi” diyerek görüş bildirdi. Bu görüştekiler o anlarda Kate Middleton’ın yüzündeki ciddi ifadeyi de durumdan hoşnutsuz olmasının kanıtı olarak gösterdi. Bazı kişiler de merdivenlerden çıkarken Kate’e yardım etmesi gereken kişinin Tom Cruise değil, eşi William olduğunu savundu.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

‘TARTIŞILACAK BİR KONU DEĞİL’
Tom Cruise’un bu jesti ise genel olarak çok sayıda kişiyi memnun etti. Cruise’un hem işine hem de insanlara büyük saygısı olduğunu savunan hayranları bu kez de güzel alışkanlıklarından vazgeçmediğini savundular.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

Kate Middleton, geçen eylül ayında James Bond: No Time To Die filminin Londra galasına bu kıyafetiyle damga vurmuştu.

 

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

 

Top Gun: Maverick filminin galasına devam edelim. Filmin baş kadın oyuncusu Jennifer Connelly, yine sade bir şıklık sergiledi.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

 

Yakışıklı oyuncu John Hamm, iki renkli bir şıklık sergiledi.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Nina Dobrev ve Shoun White’ın renk uyumu dikkat çekti.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Pilot lisansına sahip olan sunucu Carol Vorderman galaya pilot kıyafetine benzer şekilde giyinerek katıldı.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Juno Temple ve üç renk giyimi.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Hayley Atwell, ilginç elbisesiyle dikkat çekti.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Nina Dobrev beyazlar içinde.

 

Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı

 

Mili Slinger, yeşil kıyafetiyle galaya katıldı.

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