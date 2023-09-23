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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan’ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı!

Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan’ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2023 - 18:25
Selen Görgüzel, sunuculuk yaptığı magazin programında eski eşi Hamdi Alkan’ın bir kadınla görüntülenmesiyle ilgili konuştu.

Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 1

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Söylemezsem Olmaz’da yorumculuk yapan Selen Görgüzel, 8 yıl evli kaldığı eski eşi Hamdi Alkan’ın başka bir kadınla görüntülendiği haberini görünce açtı ağzını yumdu gözünü.

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 2

Alkan’ı hedef alan Görgüzel, “Başarılarıyla değil, benim eski eşim olarak anılıyor” dedi.

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 3

“HAMDİ’Yİ BİR KADINLA GÖRMEYİNCE ÜZÜLMÜŞTÜM”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın trafikte bir kadınla görüntülenmesiyle ilgili konuşan Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı.

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 4

Alkan’ın başarılarıyla anılmadığını söyleyen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: “Ben neye üzüldüm biliyor musunuz? Görünce kötü olmadım tersine sevindim. Ben bu adam ne yapıyor diye üzülüyordum hasta mı da hayatına kimseyi alamıyor diye… Yanındaki kadınla umarım gerçekten beraberdir ve mutlu olurlar.”

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 5

“8 SENELİK EVLİLİK DOĞRU MUYDU BİLMİYORUM, SAYGIMDAN SUSTUM”

Ne olursa olsun benim eski eşim ve 8 sene beraberdik. Doğru bir evlilik miydi o tartışılır, olmalı mıydı o da tartışılır. Bu konuyla ilgili çok içime attığım şey var. Herkes benim boşanma sözleşmesinden dolayı konuşmadığımı düşündü ama ben saygımdan konuşmadım. Gizlilik sözleşmesinde 1 milyon TL’lik bir ceza vardı. Ben konuşmak isteseydim onu umursamazdım. Söyleyeceğim çok şey var konuşmayacağım. Hamdi Bey istediği kadar sinirlensin ama tersine bana teşekkür etmeli.”

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 6

“HAMDİ ALKAN BAŞARISIYLA DEĞİL, BENİM ESKİ EŞİM OLARAK ANILIYOR”

“Koskoca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış programlar yapmış, Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış bir adamın Selen Görgüzel’in eski eşi olarak anılması beni çok üzüyor. İnşallah Hamdi Alkan’ı bunda sonra projeleri, yaptığı işler ve aldığı ödüllerle programımıza haber olur. Ben de onu gururla sunarım.”

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 7

İşte Hamdi Alkan’ın yeni partneri ile fotoğrafı…

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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 8
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 9
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 10
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 11
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 12
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 13
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 14
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 15
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 16
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 17
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Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı! - Sayfa 18

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