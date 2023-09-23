Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan’ı yeni bir kadınla görünce dayanamadı!

“8 SENELİK EVLİLİK DOĞRU MUYDU BİLMİYORUM, SAYGIMDAN SUSTUM”

Ne olursa olsun benim eski eşim ve 8 sene beraberdik. Doğru bir evlilik miydi o tartışılır, olmalı mıydı o da tartışılır. Bu konuyla ilgili çok içime attığım şey var. Herkes benim boşanma sözleşmesinden dolayı konuşmadığımı düşündü ama ben saygımdan konuşmadım. Gizlilik sözleşmesinde 1 milyon TL’lik bir ceza vardı. Ben konuşmak isteseydim onu umursamazdım. Söyleyeceğim çok şey var konuşmayacağım. Hamdi Bey istediği kadar sinirlensin ama tersine bana teşekkür etmeli.”