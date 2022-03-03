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Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!

Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mart 2022 - 19:03

Savaş Swap Oranlarına Yansıdı!

 

 

Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin fiziksel müdahaleye dönmesi sonucu küresel piyasalardaki çalkantı devam ediyor. Özellikle Londra piyasasında Rusya’ya yaptırım amaçlı Swap faizlerinin çok arttırılması, savaş sonrası en çok değer kaybeden para birimi olan Türk lirasına da yansıdı. Türk lirasının Swap ücretleri Londra piyasında rekora doğru koşuyor. Gecelik faizlerde ki fahiş artış karşısında Merkez bankasının önlem alması bekleniyor.

Swap nedir?

Kelime olarak takas anlamına gelen swap, finans piyasasında da forward işlemlerde farklı faizle yapılan borçların değiştirilmesi demektir. Döviz ve faiz ağırlıklı yapılan swap işlemlerinde amaç risklere karşı güvence oluşturmaktır. Yani faiz ya da döviz tarafında oluşacak hareketlere karşısında oluşacak kaybı azaltmak amaçlanır.

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Swap faizleri ve kur arasındaki ilişki?

Yurt içinde kur tarafında ne zaman sert bir atak görülse hemen ardından swap faizlerinde de hızlı yükselişler görülüyor. Bunun sebebi ise esasında yabancıların da döviz almak istemesidir. Detaylı ve adım adım anlatalım:

TCMB, bankalara zorunlu karşılık oranı belirler ve bu oran hem döviz hem de TL için geçerlidir. Bankalar da belirlenen oranı teminat olarak TCMB’ye yatırdıktan sonra kalanı kredi ağırlıklı kullanır ve TL krediler döviz kredilerinden çok daha fazla olur. Bankalar ellerindeki fazla dövizi ise BDDK’nın belirlediği oran üzerinden uluslararası piyasada kullanır.

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