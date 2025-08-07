  1. Haberler
RÜŞTÜ ONUR ATİLLA’DAN ESKİ EŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi Sinem Ayyıldız ile barıştığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Nez ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından eski eşine döndüğü öne sürülen oyuncu, söylentilere net bir açıklamayla yanıt verdi.

“Yollarımız Tekrar Kesişmedi”

Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bazı mecralarda yer alan, eski eşim ve çocuklarımın annesi Sinem Ayyıldız ile barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna Açıklama

Oyuncu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirtti. Açıklamasıyla birlikte barışma iddialarının gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.

