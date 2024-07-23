Romanya Milli Takım teknik direktörü bırakıyor

Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Iordanescu’nun Temmuz ayı sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu.

46 yaşındaki teknik adam, 2022’nin başında milli teknik direktör olarak atandı. Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Romanya’yı 16’ya yükseltme başarısı gösterdi.

Iordanescu, Facebook’ta yaptığı açıklamada söz verdiği gibi takımı Avrupa Şampiyonası’na götürdükten sonra milli takımdaki görevinin bittiğini düşündüğünü bildirdi. Artık futbola biraz ara verip antrenörlük işi nedeniyle ihmal ettiği ailesine daha çok odaklanmak istediğini de sözlerine ekledi.