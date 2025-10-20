“Robert De Niro’dan Trump Karşıtı Protestolara Destek: ‘Protestolara Devam Etmeliyiz’”

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, ABD’de Başkan Donald Trump’a karşı düzenlenen “Krallara Hayır” (No Kings) protestolarına desteğini bir kez daha ortaya koydu. ABD genelinde milyonlarca kişi, Trump’ın ülkeyi daha “militer ve otokratik” bir yöne götürdüğünü savunan protestolara katılırken, De Niro, protestolara devam çağrısında bulunarak Trump karşıtlarının moralini yükseltti.

ABD Genelinde Protestolar Sürüyor

Hafta sonu, başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar 2 bin 500’ün üzerinde noktada gerçekleştirilen eylemlere milyonlarca vatandaş katıldı. Protestocular, Trump’ın Demokrat eyaletlere güvenlik gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterirken, kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda Trump’ın politikalarını eleştirdi. Eylemler, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından organize edildi.

Robert De Niro’dan Protestolara Destek

Trump’a karşı uzun süredir açıkça muhalefet eden De Niro, protestolar sırasında yaptığı açıklamalarda, Trump’a müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı. Ünlü aktör, “Bırakamayız. Ona müsamaha gösteremeyiz. Çünkü Beyaz Saray’dan ayrılmayacak. Herkesin onun hakkında, ‘Bunu yapacak, şunu yapacak’ diye düşünmesi, sadece kendini kandırmasıdır. Onunla yüzleşmeli, mücadele etmeli, onu geri püskürtmeli ve susturmalısınız.” ifadelerini kullandı.

De Niro, protestoların başında da rol almış, 9 Ekim’de siyasi aktivist grup Indivisible’ın TikTok hesabında yayınlanan bir videoda insanları eylemlere katılmaya teşvik etmişti.

Tarihsel Bağlamda “No Kings” Hareketi

Robert De Niro, “Krallara Hayır” hareketinin tarihsel bağlamına da değinerek, Amerikan halkının 250 yıl önce Kral III. George’un yönetimi altında yaşamak istemediklerini belirttiğini ve bağımsızlıklarını ilan ettiklerini hatırlattı. De Niro, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi elimizden almak isteyen bir kral adayı var: Kral Birinci Donald. Boş verin. Bu sefer tekrar ayağa kalkıyoruz ve şiddet içermeyen bir şekilde sesimizi yükselterek ‘Kral Yok’ diyoruz.”

Hollywood’dan Siyasi Aktivizme Destek

De Niro’nun bu açıklamaları, Hollywood’un siyasi aktivizme desteğini bir kez daha gözler önüne sererken, Trump karşıtı hareketin kamuoyu üzerindeki etkisini artırmayı hedefliyor. Ünlü aktör, protestoların devam etmesi gerektiğini belirterek, demokratik hakların korunması ve otoriter eğilimlere karşı sivil toplumun birleşik hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’deki “Krallara Hayır” protestoları ve De Niro gibi ünlülerin desteği, önümüzdeki dönemde Trump karşıtı hareketlerin güçlenebileceğine işaret ediyor. De Niro’nun çağrısı, milyonlarca protestocuya moral verirken, sivil toplum ve sanat dünyasının siyasete müdahale etme biçimi olarak da dikkat çekiyor.