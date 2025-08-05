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REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ: MASTERCHEF TÜRKİYE YİNE BİRİNCİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Televizyon ekranlarında 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oldu. TV8’in uzun soluklu yarışması Masterchef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveye yerleşerek günün kazananı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DEN ÜÇLÜ ZAFER

Yarışma programı, üç ana reyting grubunda da birinci sırada yer aldı. Bu başarı, Masterchef’in hem geniş kitlelere hem de reklamverenlerin hedeflediği demografik gruplara hitap ettiğini gösteriyor.

  • Total Grubu: 1. Masterchef Türkiye
  • AB Grubu: 1. Masterchef Türkiye
  • ABC1 Grubu: 1. Masterchef Türkiye

Yarışmanın dinamik formatı, izleyiciyle kurduğu etkileşim ve sosyal medya yansımaları bu başarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

HABER VE DİZİLERİN PERFORMANSI

Günün en çok izlenen haber programı Now Ana Haber oldu. Hem Total hem AB hem de ABC1 gruplarında ikinci sırada yer aldı. Atv’nin sevilen dizisi Aile Saadeti ise her üç grupta da üçüncü sıraya yerleşti.

  • AB Grubu: 2. Now Ana Haber – Now
  • ABC1 Grubu: 3. Aile Saadeti – ATV

Bu sonuçlar, izleyici tercihlerinin yarışma programlarına yöneldiğini ve klasik içeriklerin rekabette zorlandığını ortaya koyuyor.

REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ: MASTERCHEF TÜRKİYE YİNE BİRİNCİ!
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