REENKARNASYON

Gazze’de milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor.

Son zamanlarda enerjinizde bir değişiklik hissediyor olabilirsiniz; dünyayı bir beden olarak düşünürsek hücreleri de insanlar, kollektif alandaki savaşlar hepimizi yakından etkilemektedir.

Sen kendini şifalandırdığında kollektif olarak titreşimleri yükseltiyorsun.

Örneğin; yeni doğmuş bir bebek çok sağlıklı olarak dünyaya gelirken başka bir bebek otizmli olarak dünyaya geliyor , otizmli bebek içimizdeki paylaşım duygusunu sen yaratıyorsun.

Gazze’deki çocuklardan herhangi biri olmayacağımızı nereden biliyoruz?

Reenkarnasyon.

Ruhların tekamül yolculuğunda içerisinde bulunduğumuz boyutta en iyi koşullarda olabilirsin cesur ruh, başka bir bilinçle dünyaya geldiğinde Gazze’deki çocuklardan herhangi biri de olabilirsin.

Şu an yapabileceğin en iyi şey nedir? Sen bilinç olarak kendini iyileştirdiğinde , şifalandırdığında hem kollektif bilince hem de kendi tekamülüne katkıda bulunuyorsun. Mevlevi’ler, gurular kendi tekamül yolculuğunu tamamlamış ruhlardır, üst bilinçte olan ruhlardır , onlar reenkarne olmuşlardır.

Ruhumuz bilinçlidir. Unutma tek bir hücre tüm bedeni etkiler.

Daha başka neler mümkün?