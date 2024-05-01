Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

REENKARNASYON

REENKARNASYON
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
03 Haziran 2024 - 18:42

Gazze’de milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor.

Son zamanlarda enerjinizde bir değişiklik hissediyor olabilirsiniz; dünyayı bir beden olarak düşünürsek hücreleri de insanlar, kollektif alandaki savaşlar hepimizi yakından etkilemektedir.

Sen kendini şifalandırdığında kollektif olarak titreşimleri yükseltiyorsun.

Örneğin; yeni doğmuş bir bebek çok sağlıklı olarak dünyaya gelirken başka bir bebek otizmli olarak dünyaya geliyor , otizmli bebek içimizdeki paylaşım duygusunu sen yaratıyorsun.

Gazze’deki çocuklardan herhangi biri olmayacağımızı nereden biliyoruz?

Reenkarnasyon.

Ruhların tekamül yolculuğunda içerisinde bulunduğumuz boyutta en iyi koşullarda olabilirsin cesur ruh, başka bir bilinçle dünyaya geldiğinde Gazze’deki çocuklardan herhangi biri de olabilirsin.

Şu an yapabileceğin en iyi şey nedir? Sen bilinç olarak kendini iyileştirdiğinde , şifalandırdığında hem kollektif bilince hem de kendi tekamülüne katkıda bulunuyorsun. Mevlevi’ler, gurular kendi tekamül yolculuğunu tamamlamış ruhlardır, üst bilinçte olan ruhlardır , onlar reenkarne olmuşlardır.

Ruhumuz bilinçlidir. Unutma tek bir hücre tüm bedeni etkiler.

Daha başka neler mümkün?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari Belediyesi’ne polis operasyonu! Eş başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındıHakkari Belediyesi’ne polis operasyonu! Eş başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı
Yargıtay’dan yeni “Küfürbaz savcı” kararıYargıtay’dan yeni “Küfürbaz savcı” kararı
Ümit Özdağ’dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması! ‘Anlatmadığım şeyler var…’Ümit Özdağ’dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması! ‘Anlatmadığım şeyler var…’
Dikkat çeken Osman Kavala ve Gezi çıkışı! ‘Köklü bir değişime hazırlanıyor…’Dikkat çeken Osman Kavala ve Gezi çıkışı! ‘Köklü bir değişime hazırlanıyor…’
Erdoğan ‘felaket’ demişti: Bakanlık harekete geçti! 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor…Erdoğan ‘felaket’ demişti: Bakanlık harekete geçti! 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
REENKARNASYON
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD polisinden Türk gazeteciye Filistin dayağı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkari Belediyesi’ne polis operasyonu! Eş başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay’dan yeni “Küfürbaz savcı” kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ’dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması! ‘Anlatmadığım şeyler var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikkat çeken Osman Kavala ve Gezi çıkışı! ‘Köklü bir değişime hazırlanıyor…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan ‘felaket’ demişti: Bakanlık harekete geçti! 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den üst düzey istifa haberi geldi! ‘Bağımsız devam edecek’ iddiası…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 75’i aştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 gün sonra ikinci acı haber… Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
ENAG mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladıHaziran 3, 2024-9:46 am
Amerikalı rap sanatçısı Macklemore konserinde Filistin’e destek verdiHaziran 3, 2024-9:46 am
Meslek örgütlerinden İBB’ye Orhan Kemal çağrısıHaziran 3, 2024-9:45 am
Bakan Yerlikaya’dan İstanbullulara “kentsel dönüşüm” çağrısıHaziran 3, 2024-9:43 am
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: LGS soruları ve cevap kitapçıkları yayımlandıHaziran 2, 2024-5:42 pm
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı!Haziran 2, 2024-5:41 pm
MSB duyurdu! 16 PKK’lı terörist öldürüldüHaziran 2, 2024-5:37 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !