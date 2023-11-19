Rakibimiz kazandı, zirve şansını sürdürdü

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım’ın rakiplerinden Hırvatistan, Letonya’yı 2-0 mağlup etti.
Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada L. Majerve 16. dakikada Kramaric kaydetti.
Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Hırvatistan, lider A Milli Futbol Takımı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye ile liderlik mücadelesi veren Hırvatistan, grubun son maçında Ermenistan’ı konuk edecek.
A Milli Futbol Takımımız ise Galler ile karşılaşacak.
A Milli Takım’ın yer aldığı D Grubu’nda güncel puan durumu şöyle:
1. Türkiye – 16 puan (7 maç)
2. Hırvatistan 13 puan (7 maç)
2. Galler – 11 puan (7 maç)
4. Ermenistan 8 puan (7 maç)
5. Letonya – 3 puan (7 maç)