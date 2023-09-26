Rahmi Koç üretilen ilk aracı imzaladı

Rahmi Koç ve Ali Koç, Romanya’daki Ford Otomotiv Fabrikası’nı ziyaret ederek üretilen ilk aracı imzaladı.

Rahmi Koç, Ali Koç ve Koç Holding yönetim kurulu üyeleri Ford Otomotiv Sanayi’nin Romanya’daki fabrikasını ziyaret etti.

Craivo Fabrikası’nda üretilmeye başlanan Transit Courier’in yeni modelinin seri üretimi öncesinde fabrikada incelemelerde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç üretilen ilk aracı da imzaladı.

“HERKES ARACI ÇOK BEĞENDİ”

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medyasından yaptığı paylaşımda; “Koç’lar Romanya’daki yeni fabrikalarında. Kısa süre önce Yeniköy fabrikasında üretimi sona eren ve veda töreni düzenlenen Transit Courier’in yenisi Ford Otosan’ın Romanya’da satın aldığı Craiova fabrikasında üretilmeye başlıyor. Seri üretim öncesinde Ford Otosan ekibi, Romanya’da yönetim kurulunu ağırlamış. Şeref Başkanı Rahmi Koç, Başkan Ali Koç, YK üyeleri Haydar Yenigün, Güven Özyurt, Josephine M. Payne üretilen ilk aracı imzalamış. Herkes aracı çok beğenmiş.” dedi.

GEÇEN YIL SATIN ALDILAR

Ford Otosan ana ortağı Ford Motor Company’e ait Romanya’daki fabrikanın alımını geçtiğimiz yıl temmuz tamamlarken, elektrikli araçların da üretileceği fabrikaya üç yılda 490 milyon euro yatırım yapacağını açıklamıştı. Mart ayında yapılan açıklamada toplam üretim kapasitesinin yılda 900 bin araca yükseleceği belirtilirken, şirketten KAP’a yapılan açıklamada tesis için alış bedeli de 625 milyon euro olarak kaydedilmişti.