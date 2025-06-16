Kim Milyoner Olmak İster’de Ordu Sorusu Sosyal Medyayı Salladı

ATV’nin sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bu kez yöneltilen bir Ordu sorusuyla gündem oldu. Yarışmada, Altınordu ilçesindeki Boztepe’ye dair yöneltilen soru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Ordu’nun doğal güzelliklerini milyonlarca izleyiciye yeniden hatırlattı.

Boztepe Sorusu Gündem Oldu

Yarışmacıya yöneltilen soruda,

“Altınordu ilçesindeki Boztepe’ye teleferikle çıkıp şehrin manzarasını izleyen bir turist nerededir?” ifadesi yer aldı. Şıklar arasında İzmir, Tekirdağ ve Kayseri gibi şehirler bulunsa da doğru cevap “Ordu” oldu.

Bu soru hem yarışmacının bilememesiyle şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada Ordu halkı ve Karadenizliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Paylaşımlarda, Boztepe’nin tanıtımının yapılmasının şehir turizmine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Boztepe: Ordu’nun Zirvesinden Karadeniz Manzarası

Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu’da yer alan Boztepe, şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ve 550 metre yükseklikte konumlanıyor. Teleferik hattı sayesinde kolaylıkla ulaşılabilen bölge, ziyaretçilerine Karadeniz’in eşsiz manzarasını sunuyor.

Özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu görüntülerle ün kazanan Boztepe, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Aynı zamanda yamaç paraşütü gibi ekstrem sporlarla da adından söz ettiriyor.

Tarihi ve Kültürel Önemi de Büyük

Osmanlı döneminden kalma bir isim taşıyan Boztepe Mahallesi, 93 Harbi sonrasında Gürcü nüfusun yerleştiği tarihi bir bölge olarak da öne çıkıyor.

Ordu Tanıtımı İçin Büyük Fırsat

Yarışmada yer alan bu tarz soruların, şehirlerin doğal ve kültürel zenginliklerinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Boztepe’nin bu vesileyle yeniden gündeme gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.