Ümit Özdağ’ın basın toplantısı ertelendi

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasının arından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.
Görüşmenin arından twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu açıklayarak, “Kendisi, yarın (bugün) saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı’nın umarım olumlu cevabını iletecek” ifadelerini kullanmıştı.
Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada Özdağ’ın saat 11.00’de yapacağı basın toplantısının saat 13.00’e ertelendiği bildirildi. Açıklamada, “Değerli Basın Mensupları, Bugün saat 11.00’de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir” denildi.