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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’

Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’
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02 Mayıs 2022 - 15:48

Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir ilişkisi olduğu konuşulan eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir ilişkisi olduğu konuşulan eski jimnastikçi Alina Kabaeva’nın iki ‘gizli oğlu’ olduğu iddia edildi.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 2

İsviçre basını Alina Kabaeva’nın 2 erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve bu çocukların babasının Putin olduğunu manşetlerine taşıdı.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 3

İsviçre gazetesi Sonntagszeitung’un iddiasına göre, Putin’in Kabaeva’dan dünyaya gelen oğulları 4 yıl arayla doğdu.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 4

Rusya-Ukrayna savaşından öncesinden Kabaeva ve Putin’in ikiz çocukları olduğuna dair dünya basınında spekülasyonlar yer alıyordu.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 5

Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocuklardan birinin 2015 yılında büyük güvenlik önlemleri altında İsviçre’deki lüks bir doğum kliniğinde dünyaya geldiğini söyledi.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 6

Diğer çocuğun ise 2019 yılında Moskova’da doğduğu belirtildi.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 7

HİÇBİR DOĞUMA GİTMEDİ

Gazetenin ismini vermek istemediği kaynağına dayandırdığı bilgilere göre Putin, erkek çocuklarının doğumunda bulunmadı.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 8

Gizlilik esasına göre yürütülen doğumlarda Putin’in ailesinin herhangi bir ferdi de hastaneye gelmedi.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 9

Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocukların babasının Putin olduğunu belirterek yaptığı açıklamada ‘Alina’nın başka bir ilişkisi yoktu. Bu onun için çok tehlikeli olurdu’ ifadelerine yer verdi.

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 10

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 11

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 12

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 13

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 14

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 15

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 16

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 17

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 18

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 19

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 20

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Putin’in herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu! ‘Bu onun için çok tehlikeli olurdu…’ - Sayfa 21
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