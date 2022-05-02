BAYRAM MESAJLARI: kısa, güzel, yazılı, kardeşe, sevgiliye resimli alternatifler burada!

En güzel bayram mesajları ile Ramazan bayramı sevincinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. SMS ile kısa ya da Whatsapp ile yeni resimli bayram mesajı göndererek sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilir ve onlara “şeker bayramınız mübarek olsun” ve “iyi bayramlar” dileklerinizi iletebilirsiniz. Bu yıl Ramazan Bayramı, 2 yılın ardından ilk kez kısıtlama olmadan geçecek. Sevgiliye, arkadaşa, eşe ve dosta kutlama sözleri göndermek için 2022 yılına özel en güzel Ramazan bayramı mesajları arasında resimsiz olan yazılı, dini, dualı, ayetli ve uzun pek çok seçenekten birini tercih edebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajlarıBAYRAM MESAJLARI 2022

Sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız, kucaklaşacağınız, özlem gidereceğiniz nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun…