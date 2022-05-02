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Madonna’nın kızından olay yaratan ayna pozu! “Annesi kadar cesur”

Madonna’nın kızından olay yaratan ayna pozu! “Annesi kadar cesur”
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02 Mayıs 2022 - 16:08

Madonna’nın kızından olay yaratan ayna pozu! “Annesi kadar cesur”

Son günlerde müziğinden çok verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren pop müziğinin efsane ismi Madonna’nın kızı Lourdes Leon da annesinin izinden gidiyor. Lourdes’ın ayna karşısındaki paylaşımı olay oldu.

Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 1

Madonna ile eski spor eğitmeni Carlos Leon’un ilişkisinden dünyaya gelen 25 yaşındaki Lourdes Leon cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 2

Son dönemde koltuk altındaki tüyleri almayarak magazin manşetlerine haber olan genç model, en az annesi kadar cesur.

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 3

Mini bikinsiyle ayna karşısına geçip poz veren Lourdes Leon, t-shirt’ünü kaldırıp göğüslerini öne çıkarmasıyla olay oldu.

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 4

Madonna’nın kızı için hayranları “Annesi kadar cesur”, “Annesinin kızı” yorumlarında bulundu.

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 6
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 7
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 8

Bu yılın başında Vogue dergisine konuşan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.

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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 9
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 11
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 12
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 13
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 14
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Madonna'nın kızından olay yaratan ayna pozu! "Annesi kadar cesur" - Sayfa 15
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