Madonna’nın kızından olay yaratan ayna pozu! “Annesi kadar cesur”

Son günlerde müziğinden çok verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren pop müziğinin efsane ismi Madonna’nın kızı Lourdes Leon da annesinin izinden gidiyor. Lourdes’ın ayna karşısındaki paylaşımı olay oldu.