PRESTİJ MESELESİ SETİNDEN İLK KARELER!

SETİN AĞABEY KARDEŞLERİ

Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat’ta vizyona girecek iddialı filmi Prestij Meselesi setinden ilk kareler geldi. Onur Gözeten, Ali Erkin ve Mahmut Kırmızıgül, Engin Hepileri ve Eser Yenenler’in yer aldığı kareler filmin geçtiği 90’lı yılların ruhunu ve setteki sıcak enerjiyi yansıtıyor.

İLK KEZ DEV BÜTÇELİ BİR FİLMDELER!

Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi’nde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, ilk kez böyle dev bütçeli bir filmde yer alan genç oyuncular Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül’e (Mahsun Kırmızıgül) sette adeta ağabeylik yapıyorlar.

Üç dev ismi canlandıran genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Hepileri ve Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor ve zaman zaman da sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’den de büyük destek görüyorlar. Kırmızıgül, hem set aralarında hem de sahne çekimleri sırasında oyuncularla bire bir ilgilenip her sahneyi titizlikle işliyor.