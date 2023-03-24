Pele’nin gayrimeşru kızı mı var?

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Brezilyalı futobl efsanesi Pele’nin vasiyetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Mal varlığının %30’unu son eşine bırakan Pele, kalan bölümü üse 7 çocuğuna ayırdı. Öte yandan efsane futbolcunun bir de gayrimeşru kızı olabileceği ortaya çıktı.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Aralık 2022 günü 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Pele’nin vasiyetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

MİRASININ %30’U EŞİNE, KALANI ÇOCUKLARINA

Brezilya ile üç kez Dünya Kupası kazanan Pele, mal varlığının %30’unu üçüncü ve son eşi Maric Cibele Aoki’ye bıraktı. Marcia Cibele Aoki ayrıca Pele’nin yaşadığı Sao Paulo yakınlarında bulunan sahil bölgesi Guaruja’dai yazlık evin de ‘zorunlu’ sahibi olacak.

VASİYETİNE GAYRİMEŞRU KIZININ İSMİNİ YAZMIŞ

AFP’nin haberine göre Pele, vasiyetinde Maria do Socorro Azevedo diye bir isim geçirmiş. Bu ismin, Pele’nin hayatı boyunca gizlediği kızı olduğu iddia ediliyor.

Bu kadının Brezilya vatandaşı olduğu ve Eylül 2022’de Pele’nin kendi babası olarak resmen tanınması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Pele’nin dul kalan eşi Marcia Cibele Aoki’nin avukatı Luiz Kingel ise yaptığı açıklamada Pele’nin bir gayriresmi kızı olabileceğini, bu durumdan vasiyetinde bahsettiğini söyledi.

Bahsi geçen kadının Pele’nin kızı olduğunun DNA testiyle kanıtlanması halinde ismi açıklanmayan kadın, Pele’nin diğer 7 çocuğuyla birlikte mirasın %70’ini paylaşacak.