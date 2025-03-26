PAPA İKİ KEZ HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. 88 yaşındaki Papa, çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gördü. Tedavi sürecinde iki kez hayati tehlike geçirdiği öğrenildi.

Papa’nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda sürecin ne kadar zorlu geçtiğini anlattı. Alfieri, özellikle 28 Şubat gecesinin Papa’nın hayatındaki en kritik anlardan biri olduğunu vurguladı.

“O GECE HER ŞEYİ KAYBEDEBİLİRDİK”

Prof. Alfieri açıklamasında, “28 Şubat akşamı durum bir anda kötüleşti. Bronkospazm geçirdi, nefes almakta zorlandı ve yardım istedi. İlk kez etrafındaki insanların gözlerinde korku ve endişe gördüm. Bu, durumun ciddiyetini hepimize hissettirdi” dedi.

Alfieri, o gece iki seçenekle karşı karşıya kaldıklarını belirtti: “Ya tedaviyi durduracak ve Papa’nın doğal sürecine izin verecektik ya da tüm riskleri göze alıp agresif tedaviye devam edecektik. Son kararı kendisi verdi ve ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi.”

KUSMUĞUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Papa Franciscus’un ikinci hayati tehlikeyi yemek yerken yaşadığı öğrenildi. Doktoru Alfieri, “Tedavi ilerlerken, bir öğün sırasında Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu gibi durumlarda hızlı müdahale edilmezse, akciğerlerde oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle ani ölüm riski söz konusu olabilir” diye konuştu.

“BİLİNCİ HİÇ KAYBOLMADI, GERÇEKLERİ DUYMAK İSTEDİ”

Tedavi sürecinde Papa’nın bilincinin her zaman açık olduğunu aktaran Alfieri, “Kendisine en başından beri her şeyin açık açık anlatılmasını istedi. O gece acı çektiğini net bir şekilde görebiliyorduk ve sürecin sonucunu bilerek yaşıyordu” dedi.

2 AYLIK NEKAHET DÖNEMİ BAŞLADI

Vatikan’a 23 Mart’ta dönen Papa Franciscus’un iki ay boyunca dinlenmesi ve enfeksiyon riskine karşı korunması gerekiyor. Kalabalık ortamlardan ve özellikle çocuklarla temastan uzak durması gerektiği bildirildi. Alfieri, “Papa bize söz verdi ama o bir lider, ona hiçbir şey dikte edemeyiz” diyerek dikkat çekti.

İYİLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ MESAJ

Papa Franciscus, sağlık sorunlarına rağmen Papalık Küçükleri Koruma Komisyonu’nun genel kuruluna gönderdiği mesajda, Kilise’nin çocuk istismarı mağdurlarına karşı sorumluluğunu vurguladı. “Kilise, istismar mağdurlarına misafirperverlik ve bakım sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Vatikan yetkilileri, Papa’nın iyileşme sürecinin sıkı takip altında olduğunu ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini duyurdu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com