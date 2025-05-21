PAPA 14. LEO’DAN İSRAİL’E ÇAĞRI

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı insani yardım engeline sert tepki gösterdi. Papa, uluslararası kamuoyuna yaptığı çağrıda, sivil halkın acılarının arttığını belirterek, “Adil insani yardım girişine izin verilmeli” dedi.

Papa Francis’in ölümünün ardından Vatikan’ın yeni lideri olarak seçilen ABD’li Kardinal Robert Prevost, “Papa 14. Leo” ismiyle St. Peter Meydanı’nda düzenlenen ayinle resmen görevine başladı. İlk pazar duasını gerçekleştiren Papa, törende yaptığı konuşmada sadece dini değil, siyasi mesajlar da verdi.

“BİR DAHA ASLA SAVAŞ OLMASIN”

Dünyadaki krizlere dikkat çeken Papa 14. Leo, özellikle savaşların yıkıcı etkilerine değinerek, “Yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Hâlâ geçerli olan çağrımı yineliyorum: Bir daha asla savaş olmasın” ifadelerini kullandı.

Papa Leo, Ukrayna’daki savaşla ilgili de mesaj vererek, “Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. Gerçek, adil ve kalıcı bir barış için gereken her şey yapılsın. Tüm esirler serbest bırakılsın, çocuklar ailelerine dönebilsin,” dedi.

GAZZE’DEKİ SİVİLLERE DESTEK ÇAĞRISI

Papa, özellikle Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çekerek, İsrail hükümetine çağrıda bulundu:

“Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın. Adil insani yardım girişine izin verilmeli. Bu düşmanlığın bedelini çocuklar, yaşlılar ve hastalar ödüyor. Bu sona ermeli.”

Papa Leo, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarından dolayı “derin üzüntü” duyduğunu da dile getirdi.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A ATEŞKES MEMNUNİYETİ

Konuşmasında sadece Orta Doğu değil, Asya’daki gelişmelere de değinen Papa Leo, Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkesi de memnuniyetle karşıladığını belirtti.

“Umarım bu ateşkes, taraflar arasında kalıcı bir barışın zeminini hazırlar,” diyerek diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı.

Papa 14. Leo’nun bu güçlü mesajları, özellikle barış yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları tarafından takdirle karşılandı. Vatikan’dan gelen bu çıkışın, Gazze’deki insani yardım krizine uluslararası baskıyı artırması bekleniyor.