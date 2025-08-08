ÖZGÜR ÖZEL’İN İBB İDDİASINA TUNÇ’TAN SERT TEPKİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB davası borsası” iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert yanıt geldi. Bolu Gerede’deki Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Tunç, “Sadece CHP’li belediyelere mi soruşturma yapılıyor? Böyle bir şey yok. 30 AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı, 13 tanesi mahkum oldu.” dedi.

Tunç, Özel’in yargı mensuplarına yönelik ifadelerini eleştirerek, “Adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyor. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Kimin elinde belge varsa yargı makamına versin.” ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca sahte e-imza soruşturmasına da değinerek, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını, 199 kişi hakkında kamu davası açıldığını ve 37 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın gizlilikle yürütüldüğünü vurguladı.