Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV’si düşecek marka ve modeller

Güncel tabloda iki model hariç tüm modeller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Bunun üzerine sektörden de gelen talepler sonrası otomobil sektöründe matrah artırımı ile vergi oranının düşürülmesi çalışması olduğu öğrenildi.
YERLİ OTOMOBİLLER AVANTAJLI OLACAK
Düzenleme ile ilgili ilk edinilen bilgilere göre ÖTV’ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV’sinin yüzde 50’ye kadar inebileceği ifade ediliyor.
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV;
-matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda vergi yüzde 45
-matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50
-matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60
-175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar 70
-diğer otomobillerde yüzde 80
Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70’lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL’den daha pahalı otomobiller yüzde 80’lik ÖTV dilimine dahil.
HANGİ MODELLERDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK?
İşte iddia edilen düzenlemeye göre ÖTV’sinin düşmesi beklenen otomobil mark ve modelleri;
Fiat Egea
Fiat Egea Cross
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota Corolla Sedan
Renault Clio
Renault Taliant
Dacia Sandero
Dacia Sandero Stepway
Dacia Duster
Citroen C-Elysee
Peugeot 208
Citroen C3
Opel Astra
VW Polo
Kia Picanto
Kia Rio
OTOMOBİL FİYATLARINA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR
Öte yandan Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Avrupa’daki enerji krizinin yıl sonuna kadar araç fiyatlarında yüzde 20 kadar artışa neden olacağını söyledi.