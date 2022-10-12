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Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV’si düşecek marka ve modeller

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV’si düşecek marka ve modeller
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12 Ekim 2022 - 15:48
Son dönemde artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle otomobil ÖTV’lerinde matrah düzenlemesinin olacağı iddia edildi. Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota Corolla sedan ve Renault Clio gibi birçok modelin ÖTV’sinin düşmesi bekleniyor.

Güncel tabloda iki model hariç tüm modeller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Bunun üzerine sektörden de gelen talepler sonrası  otomobil sektöründe matrah artırımı ile vergi oranının düşürülmesi çalışması olduğu öğrenildi.

YERLİ OTOMOBİLLER AVANTAJLI OLACAK

Düzenleme ile ilgili ilk edinilen bilgilere göre  ÖTV’ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV’sinin yüzde 50’ye kadar inebileceği ifade ediliyor.

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 3

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV;
-matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda vergi yüzde 45
-matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50
-matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60
-175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar 70
-diğer otomobillerde yüzde 80

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 4

Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70’lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL’den daha pahalı otomobiller yüzde 80’lik ÖTV dilimine dahil.

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 5

HANGİ MODELLERDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK?

İşte iddia edilen düzenlemeye göre ÖTV’sinin düşmesi beklenen otomobil mark ve modelleri;

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 6

Fiat Egea

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 7

Fiat Egea Cross

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 8

Hyundai i20

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 9

Hyundai Bayon

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 10

Toyota Corolla Sedan

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 11

Renault Clio

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 12

Renault Taliant

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 13

Dacia Sandero

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 14

Dacia Sandero Stepway

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 15

Dacia Duster

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 16

Citroen C-Elysee

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 17

Peugeot 208

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 18

Citroen C3

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 19

Opel Astra

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 20

VW Polo

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 21

Kia Picanto

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 22

Kia Rio

Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller - Sayfa 23

OTOMOBİL FİYATLARINA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Avrupa’daki enerji krizinin yıl sonuna kadar araç fiyatlarında yüzde 20 kadar artışa neden olacağını söyledi.

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