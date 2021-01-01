Orka Holding’den Yeni Yatırım Müjdesi

Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding, yeni yatırım müjdesini açıkladı.

Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka

Holding, “sürdürülebilir moda”, “döngüsel tüketim” ve “dijital dönüşüm” odaklı yaklaşımıyla

global pazarda emin adımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu yıl 17 ülkede 26 yeni mağaza açma

başarısı gösteren Orka Holding, yıl sonuna kadar aralarında İtalya, İspanya ve Dubai’nin de olduğu

ülkelerde 14 mağaza daha açacak. Grup, yıl sonunda da 900 milyon TL ciro hedefliyor.

Orka Holding, perakende ve ihracat başarısının yanında üretim alanında yapacağı yeni yatırımlarla

da gücünü perçinlemeye hazırlanıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman

Orakçıoğlu, Giresun’da ileri teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında

yer alan tesislerine yenisini ekleme müjdesini vererek “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL

yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda

üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Bu yıl 35.kuruluş yıldönümünü kutlayan Orka Holding, köklü geçmişinde ilk kez hem erkek hem de

kadınlara hitap eden “ortak koleksiyon” da hazırladı. Damat Tween markasının 2021/22 Sonbahar

Kış koleksiyonunda yer alan ve “döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili” merkezine alarak

oluşturulan koleksiyon, markanın tüm dünya mağazalarında satışa sunuldu.

Dünya moda perakendesinde zirvede kendine yer açtı

Orka Holding, Covid-19 salgını sonrası dünya moda perakendesinde yaşanan gelişmeleri ve

markalarının gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Orka Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Orka Holding

Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da

katıldı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Dünya moda endüstrisinde erkek

giyim alanında zirvede kendine yer açan Damat Tween D’S Damat olarak sorumluluğumuz çok

büyük. İnsan odaklı bakış açımızla dünyanın sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunduğumuz,

gelecek nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimizin

yaşam tarzına getirdiğimiz konfor ve şıklık, bizim için en öncelikli hedefler. Markalarımıza duyulan

güçlü sadakatte bu bakış açımızın payı büyük. Bu anlayışla ekosisteme olan duyarlılığımız sonucu

bundan dört yıl önce geri dönüşüm için Ar-Ge çalışmalarına başladık ve pek çok alanda olduğu gibi

bu alanda da sektördeki değişime yön verdik. Müşterilerimiz gardroplarını ve ürünlerin öncesindeki

tüm aşamaları sürdürülebilir hale getirmek üzere uzun süredir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ile eş

zamanlı olarak dijital dönüşümü de odağımıza aldık. Verimlilik, atık yönetimi, kapasite gibi

üretimin pek çok aşamasında optimizasyon sağlayan ve performans artıran giysiler gibi ürünlerde

çığır açan dijital dönüşümü çok önemsiyoruz. Birbiriyle kol kola ilerleyen dijital dönüşüm ve

sürdürülebilirlik hedefleri süreçlerindeki tüm emeklerimizin, pandemi gibi çok zor bir süreçte

karşılığını almayı başardık. Dünya toplumlarının hazırlıksız yakalandığı ve sürdürülebilirlik

hedeflerini hızlandıran pandemide yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk” dedi.

Bu yıl sonu ciro hedefi 900 milyon TL

Pandemi döneminde dünya çapında arka arkaya kapanan ünlü markalara tanık olduklarının altını

çizen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Böylesine zor bir dönemde

krizlere olan tecrübemizin etkisiyle geçen yıl ekonomide yaşanan tüm olumsuzlukları en az hasarla

atlatırken, 2021 yılında ise global çapta büyümemizi sürdürüyoruz. Yorgun ve enerjileri düşük olan