Orka Holding’den Yeni Yatırım Müjdesi

Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding, yeni yatırım müjdesini açıkladı.
Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka
Holding, “sürdürülebilir moda”, “döngüsel tüketim” ve “dijital dönüşüm” odaklı yaklaşımıyla
global pazarda emin adımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu yıl 17 ülkede 26 yeni mağaza açma
başarısı gösteren Orka Holding, yıl sonuna kadar aralarında İtalya, İspanya ve Dubai’nin de olduğu
ülkelerde 14 mağaza daha açacak. Grup, yıl sonunda da 900 milyon TL ciro hedefliyor.
Orka Holding, perakende ve ihracat başarısının yanında üretim alanında yapacağı yeni yatırımlarla
da gücünü perçinlemeye hazırlanıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Orakçıoğlu, Giresun’da ileri teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında
yer alan tesislerine yenisini ekleme müjdesini vererek “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL
yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda
üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız” diye konuştu.
Bu yıl 35.kuruluş yıldönümünü kutlayan Orka Holding, köklü geçmişinde ilk kez hem erkek hem de
kadınlara hitap eden “ortak koleksiyon” da hazırladı. Damat Tween markasının 2021/22 Sonbahar
Kış koleksiyonunda yer alan ve “döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili” merkezine alarak
oluşturulan koleksiyon, markanın tüm dünya mağazalarında satışa sunuldu.
Dünya moda perakendesinde zirvede kendine yer açtı
Orka Holding, Covid-19 salgını sonrası dünya moda perakendesinde yaşanan gelişmeleri ve
markalarının gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Orka Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Orka Holding
Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da
katıldı.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Dünya moda endüstrisinde erkek
giyim alanında zirvede kendine yer açan Damat Tween D’S Damat olarak sorumluluğumuz çok
büyük. İnsan odaklı bakış açımızla dünyanın sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunduğumuz,
gelecek nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimizin
yaşam tarzına getirdiğimiz konfor ve şıklık, bizim için en öncelikli hedefler. Markalarımıza duyulan
güçlü sadakatte bu bakış açımızın payı büyük. Bu anlayışla ekosisteme olan duyarlılığımız sonucu
bundan dört yıl önce geri dönüşüm için Ar-Ge çalışmalarına başladık ve pek çok alanda olduğu gibi
bu alanda da sektördeki değişime yön verdik. Müşterilerimiz gardroplarını ve ürünlerin öncesindeki
tüm aşamaları sürdürülebilir hale getirmek üzere uzun süredir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ile eş
zamanlı olarak dijital dönüşümü de odağımıza aldık. Verimlilik, atık yönetimi, kapasite gibi
üretimin pek çok aşamasında optimizasyon sağlayan ve performans artıran giysiler gibi ürünlerde
çığır açan dijital dönüşümü çok önemsiyoruz. Birbiriyle kol kola ilerleyen dijital dönüşüm ve
sürdürülebilirlik hedefleri süreçlerindeki tüm emeklerimizin, pandemi gibi çok zor bir süreçte
karşılığını almayı başardık. Dünya toplumlarının hazırlıksız yakalandığı ve sürdürülebilirlik
hedeflerini hızlandıran pandemide yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk” dedi.
Bu yıl sonu ciro hedefi 900 milyon TL
Pandemi döneminde dünya çapında arka arkaya kapanan ünlü markalara tanık olduklarının altını
çizen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Böylesine zor bir dönemde
krizlere olan tecrübemizin etkisiyle geçen yıl ekonomide yaşanan tüm olumsuzlukları en az hasarla
atlatırken, 2021 yılında ise global çapta büyümemizi sürdürüyoruz. Yorgun ve enerjileri düşük olan
markaların bıraktığı boşluğu, üretimden perakendeye, stok algoritmasından e- ticarete ve ihracata
kadar her aşama açısından çok iyi değerlendiriyoruz. Bu yılki ciroda 2020 yılını yüzde 75 geçmiş
durumdayız. Orka Holding olarak bu yıl sonunda 900 milyon TL ciro hedefliyoruz. Gelecek yıl
hedefimiz 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye
istihdam sağlıyoruz. Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak” diye konuştu.
Giresun’a erkek giyimdeki en büyük yatırım müjdesi
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye adına değer yaratmak üzere
erkek giyimde sektördeki en büyük ve Avrupa’nın sayılı üretim yatırımının müjdesini de verdi.
Giresun’da ilk fabrikayı 2004 yılında, ikincisini ise 2015 yılında açtıklarını hatırlatan Süleyman
Orakçıoğlu “Mevcut iki tesiste halen yirmi bin metrekare kapalı üretim alanında günlük 4 bin
gömlek, bin 100 adet takım elbise ve bin pantolon üretim kapasitesine sahibiz. Toplamda 800 kişiye
istihdam sağlıyoruz. Üçüncü üretim tesisimizi Giresun’da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon
TL yatırımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamızla kapasite olarak gömlek ve pantolon üretiminde
iki katına çıkmayı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Avrupa’nın erkek giyimde sayılı üretim tesislerinden biri olan Orka Holding bünyesindeki Giteks,
insan ve çevre sağlığı, iş güvenliği ve tüm sosyal kriterler açısından uluslararası akreditasyona
uygun olarak yapılandırılmış ve uluslararası denetim firması olan SGS tarafından oditten geçirilerek
sertifikalandırılmış üretim alanlarına sahip bulunuyor. Nesnelerin interneti, dijital görüntüleme ve
yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı Giteks, çok kısa zamanda Türkiye’nin en hızlı gelişen erkek
hazır giyim üretim merkezine dönüştü. Başta Orka Holding’in global markaları Damat Tween D’S
Damat olmak üzere birçok ünlü markanın ana üreticisi konumuna gelen Giteks, müşterilerinin
üretim talepleriyle birlikte en az üretim kadar önemli olan tasarım, teknik çözümler, geniş ürün ve
kumaş koleksiyonu hizmetleriyle yüksek müşteri memnuniyetini yakaladı.
Koleksiyonların yüzde 30’u geri dönüşümden…
Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da sürdürülebilir moda felsefesi ile artık
koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:
Halidun Orakçıoğlu, “Geçen yıldan itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 30’unda, geri dönüşüme
kazandırılan atık pet şişelerinden elde edilen iplikler kullanıldı. Üretimden tasarıma, lojistikten
muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürebilirlik Departmanını
kurduk. Artık her departman kendi süreçlerinde bu konuda geliştirmeler yapıyor. Örneğin; son iki
sezondur global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen digital showroomlarda
sunmaya başladık. Numune servislerinde artık 3D çizim yapan platformlar sayesinde kaynak
kullanımını daha aza indiriyoruz. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri
dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz.”
Teknolojik talep tahminleri ile ihtiyaca yönelik satış
Pandemi döneminde online satışlar açısından adeta altın çağ yaşadıklarının altını çizen Halidun
Orakçıoğlu “Pandemi döneminde online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık
olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar
çıktı. Şu anda online satışların oranı yüzde 15 seviyesinde… Çünkü müşterilerimiz hala görerek ya
da deneyimleyerek ürün satın almak istiyor. Online satın almayı tercih eden müşterilerimize ise
beden ayarlamasını yapay zeka kullanarak daha kolay yapma imkanı sunuyoruz. Bu şekilde beden
bazlı iade oranlarını online satışta yüzde 30 düşürmeyi başardık. Diğer yandan ölçü tabloları,
kalıplar, beden algoritmaları kullanarak müşteriye onlineda da mağaza alışverişi deneyimi
yaşatıyoruz.
Kargo ve teslimat alanında da gelişmelere imza attık. Damat Express Kargosunu kurduk. Aynı gün
teslimat yapılabiliyor. Müşteriler teslimat saatini, tarihini veya teslim alacak kişinin ismini sistem
üzerinden değiştirip kargoya haber verebiliyor” diye konuştu.
İtalya’da modanın devler ligine girdi
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise global yolculuklarında pazar çeşitliliğine çok
önem verdiklerinin altını çizdi. Özellikle dünya modasına yön veren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde
çok önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Osman Arar, yurt dışında gelinen noktaya ilişkin şu
bilgileri paylaştı:
“Damat Tween D’S Damat markalarımızla yurt içinde 207, yurt dışında ise 83 ülkede 200
mağazamız bulunuyor. Bu yıl İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, Dubai, Kazakistan, Bosna-Hersek,
Tacikistan, Özbekistan, Mısır, Güney Afrika, Türkmenistan, Kenya, Somali, Ermenistan ve Irak
gibi ülkelerde toplam 26 yeni mağaza açtık. Yıl sonuna kadar yurt dışında 14, yurt içinde ise 10
yeni mağaza açacağız. Yurt dışında özellikle Covid-19 pandemisini en dramatik yaşayan ülkeler
olmasına rağmen İtalya ve İspanya’da büyümeye devam ettik. Üç yıl önce girdiğimiz İtalya’da 17
şehirde 26 mağaza açma başarısı gösterdik. Artık İtalya’da modanın devler ligindeyiz. İtalya’da
kasım ayında Bologna şehrinde yeni bir mağaza daha açıyoruz.”
İspanya’nın ünlü mağazalar zinciri El Corte Ingles’e hızlı giriş yaptı
Osman Arar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı şekilde İspanya’da yayılmayı sürdürüyoruz. Artık
ülkenin dünyaca ünlü ve en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles’te de varız. El Corte Ingles’te
altı noktada her biri birer mağaza büyüklüğünde satış noktalarımız açıldı. Bu yıl dört tane daha
açılacak. Planımız; 2023’e kadar ülkedeki 15 farklı El Corte Ingles’te yer alarak büyümeye devam
etmek şeklinde… Yine başkent Madrid’in en işlek lokasyonunda Damat Tween ile amiral gemisi bir
mağaza açacağız. Ayrıca Madrid ve Barselona’da birer outlet mağazalarımız da olacak. Balkan
ülkeleri, Polonya ve Dubai’de de mağazalarla büyümemiz sürecek. Amerika kıtasında büyümek
üzere Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma
sağladık. Bu iki ülkede birer şirketimiz var. Franchise konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.
Önce Kanada ardından ABD’de 2022 yılı sonuna kadar üç mağaza açacağız. 2023 yılı sonunda bu
pazarlarda 10 mağaza hedefimiz var.”
Beş firmasına ihracatta beş ayrı ödül
Sektörde pek çok ilke imza atan ve markalı ihracatta da öncü olan Orka Holding, ülke ekonomisine
ve ihracata değer katan başarısını ihracat performansında da gösterdi. Holding, İHKİB İhracat
Ödüllerinde beş ayrı firması ile beş ayrı ödülün sahibi oldu. Orka Holding bünyesindeki bu
firmalar; Orka Tekstil, Giysun Tekstil, Orpa Pazarlama ve Tekstil, Ormed ve Giteks firmalarından
oluştu.
Orka Holding’te Dijital Rönesans dönemi başladı
Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu da sürdürülebilirlik ve dijital
dönüşüm kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Erkek giyimini “şıklık, fayda, konfor” denkleminde birleştirdiğimiz Damat Tween D’S Damat
markalarımızla pek çok alanda olduğu gibi “lüks” kavramında da önemli değişikliklere öncülük
ettik. Dünya çapında lüksü ulaşılabilir kıldık. Şimdi de salt estetikten çıkardığımız lüks anlayışının
malzemenin koruyuculuğuna ve iyileştiriciliğine olan yolculuğuna öncülük ediyoruz. Odak
noktalarımız; “sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel tüketim”… Bu kapsamda ham
madde kullanımının niteliğini değiştirdik. Geri dönüştürülebilen lifler; rejenere pamuk, yün,
polyester gibi liflerden dokunmuş kumaşlar tercihimiz. Tüketici tarafında ise daha
kişiselleştirilmiş hizmet sunuyoruz. Araştırmalara göre müşteriler dolaplarının yüzde 30’unu hiç
giymiyor. Bu nedenle artık koleksiyon hazırlama aşamasında, teknolojiyi kullanarak talep
tahminleri oluşturup, tüketiciye ihtiyacı olana satmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda fazla
üretimin önüne geçen çok önemli bir dengeleyici unsur. Daha az ama daha iyi ürünler yapmayı
hedefliyoruz.
Dört yıldır yürüttüğümüz Sürdürülebilir Gardırop felsefemiz; farklı stillerde eşleştirilebilen temel
parçalardan oluşturulmuş akıllı askı sistemine dayanıyor. Akıllı askı sisteminde; esnek, hafif, rahat
ceketler, leke tutmaz kırışmaz gömlekler, çok amaçlı pantolonlar ve ofisten hafta sonuna
kullanılabilen pratik ürünler bulunuyor.
Sürdürülebilir Gardrop felsefemizle bu yıl ilk kez Damat Tween 2021/22 Sonbahar Kış
koleksiyonumuzda kadınların da giyebileceği ürünlerimize yer verdik. Teknolojiyle beraber
hayatımızda pek çok şey normalleşti. İstediğimiz her şeye, en hızlı şekilde ulaşabiliyoruz. Bu aynı
zamanda kalıpların ve etiketlerin yıkıldığı daha özgür ve daha özgün bir dünya demek. Bu
değişimden yola çıkıp ‘kalıplara sokmadığımız’ bir koleksiyon oluşturduk. Hem kadınların hem de
erkeklerin giyebileceği ortak koleksiyonumuz; “döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili” yansıtıyor.
Oversize ve maskülen kalıplarımızla kadın müşterilerimizi daha özgüvenli, daha özgür göstermeyi
hedefliyoruz.
Dijitalleşme yatırımlarımızı da pazar yerlerinde sattığımız ürünler ve Damat Tween D’S Damat
APP üzerinden yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde müşterilerimiz mağazaya
gitmeden görüntülü alışveriş yapabiliyor. Aynı şekilde müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve
kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz. Bu sayede
örneğin müşterilerimiz online kanalıyla yaptığı alışverişi mağazalardan teslim alabiliyor ya da
değişim isteğini sosyal medya üzerinden iletebiliyor.”
“Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”
Orka Holding, Damat Tween D’S Damat markaları ile spora ve sporcuya olan desteklerine hem
offline hem de online olarak devam edecek. Damat Tween D’S Damat markaları, bugüne kadar
Türkiye’nin en önemli üç büyük takımın giyim sponsorluğunu ve yurtdışında da en önemli
takımların giyim sponsorluğunu gerçekleştirdi.
Orka Holding’in halen Damat Tween ile yurt içinde Erkek Milli Futbol Takımları, Galatasaray Spor
Kulübü, Trabzonspor Futbol Takımı, Tofaş Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı, yurt
dışında Cenova Kriket ve Futbol Kulübü, Deportivo Alaves Futbol Kulübü, Güney Afrika Milli
Takımı, Baskonya Basketbol Takımı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Hakem Komitesi ve NK
Istra Futbol Kulubü ile sponsorluk anlaşmaları sürüyor. Orka Holding, aynı zamanda sosyal
sorumluluk çalışmaları kapsamında D’S Damat markası ile İşitme Engelliler Milli Basketbol Kadın
ve Erkek Takımı giyim sponsorluğunu da üstlendi.