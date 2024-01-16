Onlyfans fenomenine tutuklama! Müstehcen içeriklerde “çocuk” detayı

Sosyal medya platformlarında ‘Sarem Uysal’ mahlasıyla müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşan fenomen Yıldız H. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık sosyal medyadaki müstehcen içeriklerde çocuk vurgusu yaptı.

Bir vatandaş Sarem Uysal adlı kullanıcının birçok sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığını ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu yönünde ihbar yaptı. Hesabın ve para akışının incelenmesini istedi. İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise savcılığa bildirimde bulundu.

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“HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ” İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.’yi gözaltına aldı. Aylık gelirinin yüz bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisini paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

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“VİDEO BAŞINA 200 DOLAR TALEP EDİYORUM” İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü.

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Onlyfans hesabının bulunduğunu ve burada cinsel içerikli videolar paylaştığını belirten Yıldız H., “Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans’taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış” dedi.

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‘ÇOCUK’ HASSASİYETİYLE TUTUKLAMA Savcılık ise dikkat çeken bir tespitle tutuklanmasını talep etti.

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Sabah gazetesinden Arzu Kaya haberine göre, şüpheli kadının sosyal medya hesaplarından yarı çıplak fotoğraflar paylaştığını ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğünü belirtti.

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Çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği yönünde tespitler yapan savcılık “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme” suçundan tutuklanmasını istedi.

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Sulh Ceza Hakimliği, eylemin niteliği, gerçekleştiriliş şekli ve yapılan araştırmalarda elde edilen görüntüleri dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

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