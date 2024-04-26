Öldürülen fenomen Yağmur Taktaş ile ilgili şok iddialar

ABD’de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın ölümünün ardından yaşananlarla ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı. Taktaş’ın ABD vatandaşı erkek arkadaşının Taktaş’ı aşırı kıskandığı, krizlere girdiği, Taktaş’ın zorla saçlarını kazıttığı ve Türkiye’ye dönmesine izin vermediği iddia edildi. Şüpheli erkek arkadaşının annesi ise flaş açıklamalar yaptı.
Türkiye’nin gündemine ABD’de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş oturdu. Moda yarışmasında adını duyuran 28 yaşındaki Taktaş’ın ölümüne dair şüpheler ve iddialar artıyor.
Genç kadının ölümünün ardından şüpheli erkek arkadaşının annesi de konuştu. İddiaları reddeden anne, “Oğluma iftira atılıyor” ifadelerini kullandı.
ZORLA SAÇLARINI KAZITTI
Türk asıllı ABD vatandaşı erkek arkadaşıyla ABD’de yaşayan Taktaş, bir daha yurda dönemedi. ABD’de olduğu süre boyunca, ailesine erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini, paralarının çalındığını yazan Taktaş, Türkiye’ye dönmek isteyip erkek arkadaşının izin vermediğini de belirtti.
Ayrıca, Taktaş, erkek arkadaşının kıskançlık krizlerinin boyut değiştirdiğini, zorla saçlarını kazıttığını söyledi.
Taktaş ailesi, kızlarının daha önce de darbedildiğini iddialarını anlattı.
Taktaş’ın teyzesi “Ölüm değil, cinayetten yüzde yüz eminiz” dedi, yeğeninin ölüm haberini aldığı andan itibaren şüpheli olarak erkek arkadaşı işaret etti.
ERKEK ARKADAŞININ ANNESİ KONUŞTU
Haber Global’de yer alan haberde ise Suçlamaların merkezindeki Taktaş’ın erkek arkadaşının annesi sessizliğini bozdu.
Annesi Sevim Fulton, “Oğlumla ara sıra görüşüyoruz ama tüm söylenenler iftira” diyerek oğlunu savundu, “ABD vatandaşı olsun diye çok uğraştım, orada evi bile yok. Tek kalmasın diye çok mücadele verdim. Ona emek vermiş bir anne olarak elbette çok üzgünüm” dedi.
Yağmur Taktaş memleketi Adana’da defnedildikten sonra aile, tüm delilleri mahkemeye sundu.
İddialarının arkasında duran aile ABD’den gelecek otopsi sonucunu bekliyor.