Öldürülen fenomen Yağmur Taktaş ile ilgili şok iddialar

Annesi Sevim Fulton, “Oğlumla ara sıra görüşüyoruz ama tüm söylenenler iftira” diyerek oğlunu savundu, “ABD vatandaşı olsun diye çok uğraştım, orada evi bile yok. Tek kalmasın diye çok mücadele verdim. Ona emek vermiş bir anne olarak elbette çok üzgünüm” dedi.