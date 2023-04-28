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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti!

Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2023 - 14:22

Eşi Neslihan Atagül’e olan aşkını her fırsatta dile getiren Kadir Doğulu’nun başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. Çiftin bu görüntülerin ardından ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. Ancak şimdi de Atagül’ün evi terk ettiği iddiası konuşulmaya başlandı.

Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 1

Kadir Doğulu’nun geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde dans ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 2

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 3

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Kadir Doğulu’nun samimi bir şekilde eğlenmesi ve başka bir kadınla imam nikahı kıydığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırarak devreye girdi.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 4

EVİ TERK ETTİ

İddiaya göre; Zorlu süreçte kızını yalnız bırakmayan anne Perihan Çıtlak, kızının bir süre yanında kalmasını istedi, ünlü oyuncu ise yalnız kalmak istediğini annesine söyleyerek Kadir Doğulu ile yaşadığı evden ayrıldı.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 5

NE OLMUŞTU?

Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu’nun baş harfi “S” olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül’ün bildiği iddiası çok konuşuldu.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 6

Bu haberlerden sonra ünlü çiftten ilk açıklamalar da geldi. İhanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan Doğulu, “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 7

O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” ifadelerini kullandı.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 8

İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül’ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için “Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma” dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 9
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 10
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 11
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 12
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 13
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 14
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Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti! - Sayfa 15

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