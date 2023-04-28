Olay yaratan görüntülerin ardından annesi devreye girdi! Neslihan Atagül evi terk etti!

Eşi Neslihan Atagül’e olan aşkını her fırsatta dile getiren Kadir Doğulu’nun başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. Çiftin bu görüntülerin ardından ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. Ancak şimdi de Atagül’ün evi terk ettiği iddiası konuşulmaya başlandı.

Kadir Doğulu’nun geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde dans ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

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Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Kadir Doğulu’nun samimi bir şekilde eğlenmesi ve başka bir kadınla imam nikahı kıydığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırarak devreye girdi.

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EVİ TERK ETTİ İddiaya göre; Zorlu süreçte kızını yalnız bırakmayan anne Perihan Çıtlak, kızının bir süre yanında kalmasını istedi, ünlü oyuncu ise yalnız kalmak istediğini annesine söyleyerek Kadir Doğulu ile yaşadığı evden ayrıldı.

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NE OLMUŞTU? Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu’nun baş harfi “S” olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül’ün bildiği iddiası çok konuşuldu.

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Bu haberlerden sonra ünlü çiftten ilk açıklamalar da geldi. İhanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan Doğulu, “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum.

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O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” ifadelerini kullandı.

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İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül’ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için “Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma” dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

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