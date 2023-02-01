MAXIMUM UNIQ’E BAHAR GELDİ!

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından

Maximum Uniq’te eğlence tüm hızıyla devam ediyor.

Mayıs ayında Maximum Uniq Açıkhava’nın kapılarını açmasıyla eğlence

katlanacak. 2 Mayıs’ta Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başrolünde

oynadığı ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’, 3, 4, 9 ve 10 Mayıs’ta Serkan Keskin’in yeni

oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, 3 Mayıs’ta tek kişilik gösterisiyle Lesli Karavil,

5 Mayıs’ta Neyzen Tevfik Maximum Uniq sahnesinde olacak. 6,17 ve 23 Mayıs’ta

efsane kadrosuyla Aydınlıkevler, 8 Mayıs’ta başarılı komedyen Yasemin

Sakallıoğlu, 9 ve 26 Mayıs’ta İbrahim Selim’le Quiz Night, 12 Mayıs’ta Çift Terapisi,

29 ve 30 Mayıs’ta Richard sevenleriyle buluşacak.

TİYATRO OYUNLARI AÇIKHAVA’YA TAŞINIYOR!

Maximum Uniq Açıkhava’nın bu yılki ilk etkinliği Aydınlıkevler olacak. 23 Mayıs’ta

Aydınlıkevler’in ardından 24 ve 25 Mayıs’ta Zengin Mutfağı ve 31 Mayıs’ta Köfn

Açıkhava sahnesinde olacak.

ÇOCUK OYUNLARI MAXIMUM UNIQ’TE!

6 Mayıs’ta Seksen Günde Dünya Turu, 7,20,21 ve 27 Mayıs’ta ‘Türkçe Benim Evim-

Kelimeler Adası’ minik misafirlerini ağırlayacak.