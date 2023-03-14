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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını’nın yıldızı hemen beğendi

Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını’nın yıldızı hemen beğendi
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14 Mart 2023 - 12:37
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlıyor. Güzel oyuncunun son fotoğrafı görenleri mest etti. Paylaşımı beğenen isimler arasında Yalı Çapkını’nın yıldızı da yer aldı.

Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 1

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş güzelliğiyle adeta büyülüyor.

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 2

Perşembe akşamları ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş’ın son fotoğrafına beğeni yağdı.

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 3

24 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı pozunu beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’da yer aldı.

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 4

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş fotoğrafa “3 2 1 kenafir mode on” mesajını not düştü.

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 5

Takipçileri paylaşıma “Kenafirlerin en güzeli”, “Nazar değdirirler nazar boncuğu koyalım”, “Nefes nerden alınıyordu”, “Bu güzellik şaka mıdır” yorumlarında bulundular.

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 6

İşte Nilsu Berfin Aktaş’ın o pozu…

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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 7
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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 8
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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 9
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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli deri elbisesiyle göz kamaştırdı! Yalı Çapkını'nın yıldızı hemen beğendi - Sayfa 10

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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