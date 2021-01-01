New York emniyetinde kucak danslı yılbaşı kutlaması skandalı
New York emniyetindeki erken yılbaşı kutlaması ABD basınının gündemine oturdu. Kutlamalarda kadın polis memuru emniyet amirine kucak dansı yaptı. O anlar saniye saniye videoya kaydedildi.
ABD’nin New York eyaletinde polislerin düzenlediği yılbaşı partisine kucak dansı damga vurdu.
16 Aralık’ta düzenlenen partide kadın polis memuru, amiri Teğmen Nick McGarry için kucak dansı yaptı. Olaya ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlatılırken McGarry’nin görev yeri değiştirildi.
Videoda çaylak polisin McGarry’nin kucağında dans ettiği görülüyor. Dansın bitmesinin ardından Teğmen McGarry, adı açıklanmayan kadına sarılıyor. New York Post, McGarry’nin evli ve çocuklu olduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan ve kimliği gizli tutulan bir polis, McGarry’nin olayın ardından “batırdığını” bildiğini öne sürdü:
Bu işte astınla bir şeyler karıştırmak kesinlikle kabul edilemez. Çaylak polis bunu pek iyi bilmiyor çünkü o işe yeni girdi.
Kaynak, McGarry’nin eylemlerinin “kötü bir örnek teşkil ettiğini” savundu. Öte yandan kadın memurun disiplin cezası alıp almayacağı belli değil.
Gazeteciler, McGarry ve eşi Melissa McGarry’iyle dün görüşmeye çalıştı. Melissa, muhabirlere tepki gösterdi. “Bu dünyada endişelenecek başka şeyler var” diyen Melissa, gazetecilere küfretti.
New York Polis Teşkilatı’na bu yıl katılan kadın polisin babası da basına demeç verdi. Kızının kendisine “Baba hata ettim. Yaptığımdan çok utanıyorum. Seni ve ailemi utandırdım” dediğini aktaran adı açıklanmayan adam şöyle konuştu:
Kızım olay yüzünden yıkıldı, tekrar tekrar ağladı. O genç, teğmense evli. Teğmenin bilmesi gerekirdi. Onları dava edeceğim.