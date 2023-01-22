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Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor
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22 Ocak 2023 - 13:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor.’ açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Twitter’dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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