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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak
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22 Ocak 2023 - 13:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin en hızlı metrosunun açılış töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı tüm raylı sistemlerle entegre olacak” dedi.

Türkiye’nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip.

İstanbul Havalimanı metro hattının açılışı öncesi Adil Karaismailoğlu önemli mesajlarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

İstanbul’a da Türkiye’ye de hayırlı olsun. Büyük mega projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır Türkiye aslında böyle büyük mega projelere alışık. Ama insanımızın hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir proje. Milli mühendisliğimizin geldiği noktayı göstermesi açısından enlerin ve ilklerin projesi.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak

 

Başlangıç noktamız Kağıthane istasyonu. 2019’da hizmete açtığımız Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı buradan geçiyor, entegre olacaklar. Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı ile de İstanbul Havalimanı tüm raylı sistemlerle entegre olmuş olacak.

Esenler’den 45 dakikada, Taksim’den 35 dakikada bir vatandaşımız havalimanına ulaşabilecek. Ulaşımda hiçbir engel tanımıyoruz.

Bugün yine ülkemize enleri ve ilkleri kazandırdığımız önemli bir projenin açılışı için buradayız. İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi. Bugüne kadar 197 milyon yolcuya hizmet vermiş, geçen yıl 65 milyon yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı. Şehir içi bağlantısını bugün metro ile başlatıyoruz.

 

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak

 

Toplamda 34 km ile mega bir proje. 34 kilometre metro için çok ciddi bir rakam. Hızlı bir şekilde bitmesi için önemli mühendislik çalışmaları gerçekleştirdik.

Bu konforu bugün İstanbul’a kazandırıyoruz. Bu hat mimari tasarımı ile de çok özel bir proje. Dünyaya örnek olabilecek bir Metro projesi.

 

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak

 

AKILLI TÜNEL KONSEPTİ İLE ÖNLEM

Akıllı tünel konsepti ile herhangi yangın durumunda otomatik olarak kendisi tedbirleri alarak burada olumsuz şartları ortadan kaldıran bir sistem. Herkes için erişilebilir istasyon.

 

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı metrosu YHT ile entegre olacak

 

‘YERLİ SİNYALİZASYON KULLANILDI’

Sinyalizasyon olmazsa olmaz. Dünyada sinyalizasyon sistemini kuran 5 firma vardı, bizde onlara mahkumduk. 3 yıl önce ciddi karar aldık. Aselsan-TÜBİTAK işbirliği ile başardık. Bu hattımızda yerli ve milli sinyalizasyon sistemi var.

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