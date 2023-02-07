NATO Karargahı’nda Türk bayrağı yarıya indirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Brüksel’de NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, deprem sonrası müttefiklerin destek için seferberliğe geçtiğini söylemişti. Stoltenberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas hâlinde olduğunu bildirdi. Stoltenberg, “NATO müttefikleri destek seferber ediyor” dedi.