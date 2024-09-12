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Zengin Türkler nereye kaçıyor

Zengin Türkler nereye kaçıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2024 - 17:36

Parayı bulan yurt dışında gayrimenkul yatırımı yaptı. Zengin Türkler ilk yedi ayda yurt dışındaki gayrimenkullere 2 milyar dolar yatırdı.

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gayrimenkule yatırdıkları paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’nin ödemeler dengesi istatistiklerinde ortaya çıktı. Türklerin yurtdışındaki gayrimenkul yatırımları ilk yedi ayda 2 Milyar dolara dayandı.

YURT DIŞINDA GAYRİMENKUL ALIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

TCMB’nin istatistikleri Türklerin, yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımını gözler önüne serdi. İstatistiklerde İvmenin 2024 yılında büyük bir hız kazandığı görüldü.

TCMB verilerine göre, temmuz ayında Türkler yurt dışında 175 milyon dolarlık gayrimenkul aldı.2023 yılının şubat ayından itibaren ivme kazanan yurt dışında gayrimenkul üç hanelere ulaştı. Bu hızlı artış Temmuz ayında da yükselişteydi. Yurt dışı gayrimenkul alımı en çok 2013 milyon dolarla mayın ayında kaydedildi.

TEMMUZ’DA 2 MİLYAR DOLARA DAYANDI

2024 Temmuz ayına gelindiğinde yıllık gayrimenkul alımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Geçen yılın tamamında ise bu rakam 1,78 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Geçmiş yıllara bakıldığında ise Türklerin yurt dışı gayrimenkul edinimi istatistiklerde çok düşük olduğu görüldü. Bu rakam 2019 yaklaşık olarak sadece 200 milyon dolardı.

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