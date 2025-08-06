MUSTAFA TOPALOĞLU YUVA YIKTI!

Hacı Emi” Şarkısı Aileyi Yıktı! Mustafa Topaloğlu Hacı’yı da Yuvayı da Kaybetti!

Sonunda olan oldu! Mustafa Topaloğlu, son klibiyle hem sanat dünyasını karıştırdı hem de kendi evini.

“Hacı Emi” adlı yeni şarkısına klip çeken Topaloğlu, hemşehrisi Niyazi Aydın’ı da bu klipte oynatınca

kıyamet koptu. Ama esas bomba ne mi? Klipte Niyazi Aydın’ın partneri, podyumların olay kadını, cesur

sahnelerin aranan ismi seksi mankeni Büse Tek olunca, evde sular durmadı, tabiri caizse bardak taştı!

Eşini sinirlendiren sahneler: “Bu neyin hacılığı?”

Topaloğlu’nun klibinde oynayan Niyazi Tek’in eşi, klipteki görüntüleri izler izlemez küplere bindi. Büse Tek ile Niyazi Aydın’ın sahneleri sadece sanat değil, evlilik kurumu açısından da fazla cesur bulundu! Eşinin tepkisi sert oldu: “Ben böyle hacılığı kabul etmiyorum” diyerek Niyazi Tek’i evden resmen kovdu.

Topaloğlu’nun bir anda yuva yıkan bir fenomene dönüştü. Ne var ki sanatçımız hâlâ klibin

arkasında duruyor: “Ben sanat yaptım” diyor, ama olan oldu. Resmen hacının yuva gitti, Hacı da gitti!

Niyazi Aydın ortadan kayboldu!

İşin ilginci, klipte rol alan Niyazi Aydın ortalıkta yok! Kayboldu, sırra kadem bastı. Ne arayan var, ne

soran. Klibin ardından eşinden de fırça yiyen Topaloğlu, Niyazi Aydın’a sesli mesaj atarak sitemlerini dile

getirdi:

“Hacı! Hacı Emi diye şarkı yaptık, sen beni yüzüstü bıraktın! Nerelerdesin Hacı?”

Ama Hacı cevap vermiyor. Evet sevgili okur, Hacı gitmiş, hem de ses seda yok.

Klibin yönetmeni kim? Yine bir Topaloğlu!

Bu arada klibin yönetmen koltuğunda oturan isim de yine tanıdık: Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Gürkan

Topaloğlu. Yani bu iş tam anlamıyla bir drama dönüştü. Baba oynadı, oğul çekti, manken eşlik etti,

Hacının yuvası yıkıldı…

Sanat mı bu? Yoksa hacılık kisvesi altında bir isyan mı?

Klipteki sahneler o kadar iddialı ki, “bu neyin hacılığı?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Kimisi

“sanat” dedi, kimisi “skandal.” Ama gerçek şu ki, bir şarkı bir yuvayı yıktı, bir dostluğu bitirdi, bir Hacı’yı

kaybettirdi.