MURAT ÇALIK’IN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATIYOR!

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor. Geçmişte iki farklı kanser türünü yenmiş olan Çalık, son günlerde yaşadığı ağrılar ve kilo kaybı nedeniyle Bayraklı Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

HASTANE RAPORU TAMAMLANDI, ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Çalık’ın sağlık durumu hakkında hazırlanan detaylı rapor, Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Avukatı Melih Koçhan, “Geçmiş hastalıkları göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldı. Şu an tüm işlemler tamamlandı, artık Adli Tıp’ın kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK KOŞULLARI TARTIŞILIYOR

Türk Tabipleri Birliği’nin de sürece dahil olduğu belirtilirken, cezaevi koşullarının Çalık’ın sağlık durumu için uygun olmadığı yönünde görüşler kamuoyuyla paylaşıldı. Adli Tıp’ın vereceği karar, tutuksuz yargılama ya da ev hapsi gibi alternatifleri gündeme getirebilir.

KAMUOYU MERHAMET ÇAĞRISI YAPIYOR

Sosyal medyada ve siyasi çevrelerde “merhamet” çağrıları yükseliyor. Meclis’te yapılan açıklamalarda, “Bir insanın hayatı söz konusu” vurgusu dikkat çekti. Çalık’ın annesinin hastane bahçesindeki bekleyişi ise kamuoyunun duygusal tepkisini artırdı.