Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu…
Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kostümleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Gülşen, önceki akşam çıktığı sahnede giydiği bralet ve kendine has tarzıyla herkesi mest etti.
Sahne kostümleriyle yürek hoplatan Gülşen, yine sahnede herkesi mest etti.
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45 yaşındaki ünlü şarkıcı adeta genç meslektaşlarına taş çıkartıyor.
Güzel fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Gülşen, kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı.
Sahne kostümü ile ise yine herkesi mest etti.
“Dün akşam Ankara.. Şimdiden özledim” paylaşımıyla konserinden fotoğraflar paylaşan Gülşen’e saatler içerisinde binlerce beğeni yağdı.
İşte Gülşen’in yürek hoplatan o kostümü…
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