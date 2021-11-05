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Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu…

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu…
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22 Kasım 2021 - 14:21

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu…

Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kostümleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Gülşen, önceki akşam çıktığı sahnede giydiği bralet ve kendine has tarzıyla herkesi mest etti.

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 1

Sahne kostümleriyle yürek hoplatan Gülşen, yine sahnede herkesi mest etti.

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Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 2

45 yaşındaki ünlü şarkıcı adeta genç meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 3

Güzel fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Gülşen, kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı.

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 4

Sahne kostümü ile ise yine herkesi mest etti.

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 5

“Dün akşam Ankara.. Şimdiden özledim” paylaşımıyla konserinden fotoğraflar paylaşan Gülşen’e saatler içerisinde binlerce beğeni yağdı.

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 6

İşte Gülşen’in yürek hoplatan o kostümü…

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 7
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Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 9
Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 10
Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 11
Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 12

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 17

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 20

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 42

Gülşen sahne kostümüyle yürek hoplattı! Sosyal medyada gündem oldu… - Sayfa 46ü

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